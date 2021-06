झारखंड: रांची जिले में वैक्सीनेशन में आएगी रफ्तार, उपायुक्त ने दिए खास दिशा-निर्देश

ग्रामीण इलाकों में ज्यादातर लोग डिजिटली उतने जागरुक नहीं हैं.

रांची. रांची जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन की रफ्तार में तेजी लाने को लेकर रांची जिला प्रशासन गंभीर हो गई है. वैक्सीनेशन में ग्रामीण क्षेत्रो में स्लॉट बुकिंग को लेकर आ रही परेशानियों को देखते हुए रांची उपायुक्त के अहम निर्देश जारी किए हैं. इससे अब ग्रामीण आसानी से कोविड-19 वैक्सीन ले सकेंगे. ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए टीकाकरण केंद्रों में वैक्सीन के लिए अब ग्रामीणों को खुद रजिस्ट्रेशन और स्लॉट बुकिंग नहीं करनी होगी. रांची जिला प्रशासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के टीकाकरण केंद्रों में WALK IN की व्यवस्था शुरू की जा रही है. जिला में टीकाकरण कार्य की समीक्षा करते हुए उपायुक्त रांची छवि रंजन ने ग्रामीण क्षेत्रों के टीकाकरण केंद्रों में वॉक इन की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है, जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए लिया गया.



ग्रामीण इलाकों में ज्यादातर लोग डिजिटली उतने जागरुक नहीं हैं कि वे खुद स्लॉट बुक कर सकें. वहीं, स्लॉट बुकिंग करने की परेशानी के कारण भी कई ग्रामीण जो वैक्सीन लेना चाहते हैं वो भी टीकाकरण केंद्र से कन्नी काट रहे थे. जिसकी जानकारी मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया. वहीं, इसके साथ ही कई इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की भी समस्या है, जिस कारण ग्रामीण स्लॉट बुक नहीं कर पा रहे थे. इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों के टीकाकरण केंद्रों में AGE GROUP की भी बाध्यता को खत्म किया गया है. अब ग्रामीण इलाके के किसी भी टीकाकरण केंद्र में 18 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति टीका ले सकेगा.



शहरी क्षेत्र में SECOND DOSE के लिए WALK IN की व्यवस्था

रांची के शहरी क्षेत्र में बनाए गए टीकाकरण केंद्रों में कोविड-19 वैक्सीन के सेकंड डोज के लिए वाक इन की व्यवस्था करने का निर्देश उपायुक्त रांची छवि रंजन द्वारा बैठक में दिया गया. उपायुक्त ने इस संबंध में संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए. वहीं, रांची के शहरी क्षेत्र में कोविड-19 के FIRST DOSE के लिए स्लॉट बुकिंग करना होगा. अब प्रतिदिन रात 9:00 बजे के बजाए शाम 7:00 बजे SLOT पब्लिश किया जाएगा. स्लॉट पब्लिश किए जाने को लेकर उपायुक्त द्वारा डीआईओ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए. शहरी क्षेत्र में कोविड-19 वैक्सीन के फर्स्ट डोज़ के लिए स्लॉट की संख्या भी बढ़ाई जा रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया जा सके. बैठक में उपायुक्त द्वारा जिले में टीकाकरण कार्य को और गति प्रदान करने को कहा गया है.