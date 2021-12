क्या झारखंड में आ गयी कोरोना की तीसरी लहर? दोगुनी रफ्तार से फैल रहा संक्रमण, अलर्ट जारी

रांची. झारखंड में कोरोना की तीसरी लहर (Third Wave of Corona) ने आहट देनी शुरू कर दी है. राज्य में हर दिन कोरोना के मामलों में वृद्धि देखने को मिली रही है. बीते दो दिनों में तो झारखंड में कोरोना (Corona In Jharkhand) के एक दिन के मामलों में दोगुनी रफ्तार से बढ़ोतरी हुई है. दरअसल बुधवार को झारखंड में कोरोना के 334 मरीज (Corona Positive Cases) मिले हैं. बताया जाता है कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद पहली बार झारखंड में एक दिन में 300 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाये गए हैं. वहीं ठीक एक दिन पहले यानि मंगलवार को झारखंड में कोरोना के 155 मरीज मिले थे ऐसे में झारखंड में दोगुनी से भी अधिक रफ्तार (Cases Increasing With Double Speed) से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है.



इधर राज्य में लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर झारखंड के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने सभी जिलों के डीसी को अलर्ट करते हुए केंद्र सरकार से मिले कोरोना गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश दिया. बताया जाता है कि केंद्र सरकार के गाइडलाइन के अनुसार सभी राज्यों को कोरोना टेस्टिंग, ट्रैकिंग, आइसोलेश, ट्रीटमेंट और टीकाकरण पर अधिक से अधिक ध्यान देने के लिए कहा गया है.

जानिए कहां मिले कितने मरीज

झारखंड में बुधवार को 334 कोरोना मरीज मिले, जिसमें सबसे अधिक राजधानी के बताए जाते हैं. राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार रांची में 118, कोडरमा में 56, जमशेदपुर में 43, धनबाद में 31, पश्चिमी सिंहभूम में 22, हजारीबाग में 21, बोकारो में 17, देवघर में 7, गिरिडीह में 7, चतरा में 6, खूंटी में 4, रामगढ़ में 4, जामताड़ा में 3, गुमला में 2, दुमका, लातेहार और पलामू में एक-एक मरीज मिले हैं. बता दें, मंगलवार को जहां राजधानी रांची में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 0.95 प्रतिशत थी, जो बुधवार को बढ़कर 2.54 प्रतिशत तक पहुंच गयी.

स्वस्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार मंगलवार को राज्य में कोरोना के 155 मरीज मिले थे. वहीं 24 मरीज कोरोना से ठीक भी हुये थे. मंगलवार को सबसे अधिक मरीज रांची में मिले. आंकड़ों के अनुसार 28 दिसंबर को रांची में 53 मरीज, बोकारो में 8 मरीज, चतरा और देवघर में 4-4 मरीज, धनबाद में 20 मरीज, दुमका में 5 मरीज, पूर्वी सिंहभूम में 14 मरीज, हजारीबाग में 12 मरीज, कोडरमा में 23 मरीज, पश्चिमी सिंहभूम और गिरिडीह में 3-3 मरीज, पलामू में 2 मरीज के साथ साथ गुमला, जामताड़ा, खूंटी और सरायकेला में एक-एक नए मरीज कोरोना पॉजिटिव पाये गए थे. ऐसे में यह अंदाज लगाया जा सकता है कि झारखंड में दोगुनी से भी अधिक रफ्तार से कोरोना फैल रहा है.

Tags: Corona Case, Corona third wave, Jharkhand corona effect