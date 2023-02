Valentine Day 2023: रांची के इन रेस्टोरेंट में पार्टनर के साथ मनाएं वैलेंटाइन डे, रोमांटिक होगा एक-एक पल

शिखा श्रेया

रांची. वैलेंटाइन डे पर युवा प्रेमी जोड़े अपने लिए खूबसूरत जगह तलाशते नजर आते हैं. ऐसी जगह जहां उनको कोई परेशान करने वाला न हो. साथ ही, उनकी निजता का भी ख्याल रखा जाए, जिससे कि वो अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकें. यदि आप भी सुकून भरे माहौल में अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो न्यूज़ 18 लोकल आपको झारखंड की राजधानी रांची के ऐसे ही कुछ चुनिंदा रेस्ट्रो के बारे में बताएगा जहां आप क्वॉलिटी टाइम के साथ-साथ एडवेंचरस गेम का भी लुफ्त उठा सकते हैं.

वैलेंटाइन डे पर अक्सर पार्टनर की पसंद अलग-अलग होती है. किसी को एडवेंचर पसंद है, तो किसी को कैंडल लाइट डिनर व किसी को चुपचाप बैठ कर सुकून के पल एक दूसरे के साथ बिताना. इसलिए अपने पसंद के हिसाब से आप घर बैठे लोकेशन डिसाइड कर अपने पार्टनर को सरप्राइज दे सकते हैं. रांची में ऐसे कई रेस्ट्रो हैं जो वैलेंटाइन डे पर एक से बढ़कर ऑफर लेकर आये हैं.

8 माइल स्टोन, बोरिया रोड

इसके संचालक देवेंद्र ने बताया कि इसकी सबसे खास बात कि यह एक गेमिंग रेस्टोरेंट है. आप अपने पार्टनर के साथ जमीन से 160 फीट ऊंचाई पर हवा में झूल कर खाने का आनंद ले सकते हैं. यह वाकई में बहुत शानदार अनुभव होता है. इसके लिए 1,500 रुपया प्रति कपल चार्ज देना होगा. इसके अलावा, कई एडवेंचरस गेम का लुफ्त उठा सकते हैं जैसे कार्ट रेसिंग, प्ले लाइव क्रिकेट, जंपिंग जपाक. यह आपके एडवेंचरस पार्टनर के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं होगा. गूगल मैप की मदद से इसके ऑफिस का पता ले सकते हैं या 920450241 नंबर पर संपर्क कर अधिक जानकारी ले सकते हैं. https://maps.app.goo.gl/ns6epJ19jgZWuh3V6

Ten 11

इस रेस्टोरेंट के संचालक आदित्य कहते हैं कि हमारे पास इस बार वैलेंटाइन डे स्पेशल कैंडल लाइट डिनर है. इसमें स्पेशल मैन्यू परोसा जाएगा. खास कर हार्ट शेप पिज़्ज़ा से लेकर रेड वाइन तक शामिल है. वहीं, पूरा वातावरण काफी रोमांटिक होगा. खास कर म्यूजिक का इंतजाम है जिससे माहौल रुमानी रहेगा जो कि वैलेंटाइन डे को और खास बनाएगा. कपल के लिए 1,000 रुपये चार्ज है. आप इस गूगल मैप के जरिए यहां सकते हैं. साथ ही, 7903027108 नंबर पर फोन कर इस बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं. https://maps.app.goo.gl/ez77Rjjm7AfgV3hQ7

Never The Less

अगर वैलेंटाइन डे पर आप अपने पार्टनर के साथ थिरकना रखना चाहते हैं तो चले आइए रांची के हरमू स्थित नेवर द लेस. यहां पर रागा बैंड के साथ मौज-मस्ती करने के मौके मिलेंगे. इनका मैन्यू भी वैलेंटाइन डे स्पेशल है जैसे स्पेशल चीज कॉटेज, ब्राउनी विद हॉट चॉकलेट सॉस, हॉन्ग कॉन्ग नूडल, चिकन इन चिल्ली ओयस्टर सॉस. आप 9639868223 नंबर पर कॉल कर अधिक जानकारी ले सकते हैं. या फिर यहां आने के लिए गूगल मैप की मदद ले सकते हैं. https://maps.app.goo.gl/PiQ71JXyWA17GZm98

