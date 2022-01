AIIMS Jodhpur Recruitment 2022: यहां निकली हैं प्रोफेसर पदों पर भर्तियां, ऐसे करें अप्लाई

AIIMS Jodhpur Recruitment 2022: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, AIIMS जोधपुर ने अधिसूचना जारी कर फैकल्टी पदों पर भर्ती (AIIMS Jodhpur Recruitment 2022) निकाली है. भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 84 रिक्त पद भरे जाएंगे. जिनके लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार एम्स जोधपुर की आधिकारिक वेबसाइट aiimsjodhpur.edu.in पर जाकर निर्धारित तिथि से पहले ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि भर्ती के लिए अप्लाई करने से पहले उसके अधिसूचना ध्यान से पढ़ लें.

भर्ती के लिए जारी अधिसूचना के अनुसार कुल 84 पदों के लिए उम्मीदवारों से आवेदन मंगाए गए हैं. जिनमें प्रोफ़ेसर के 123, एडिशनल प्रोफेसर के 14, एसोसिएट प्रोफेसर के 24 और असिस्टेंट प्रोफेसर के 15 पद शामिल हैं.

AIIMS Jodhpur Recruitment 2022: योग्यता एवं आयु सीमा

प्रोफेसर एवं एडिशनल प्रोफेसर पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 58 वर्ष रखी गई है. वहीं एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष निर्धारित की गई है. विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवार नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं.

AIIMS Jodhpur Recruitment 2022: कैसे करें आवेदन

पदों के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को ऐम्स जोधपुर की आधिकारिक वेबसाइट aiimsjodhpur.edu.in पर जाकर होम पेज पर उपलब्ध रिक्रूटमेंट सेक्शन पर क्लिक करना होगा. इसके बाद “Advertisement No: Admn/Faculty/02/2021-AIIMS.JDH RECRUITMENT OF FACULTY POSTS (GROUP ‘A’) IN VARIOUS DEPARTMENTS OF AIIMS JODHPUR ON DIRECT RECRUITMENT/ DEPUTATION BASIS के लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन पर जाना होगा और मांगी गई डिटेल्स दर्ज कर रजिस्ट्रेशन करना होगा. फिर अप्लीकेशन फॉर्म भर कर सबमिट करना होगा.

