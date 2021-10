AIIMS NORCET Registration 2021: AIIMS और केंद्र सरकार के अस्पतालों में नर्सिंग ऑफिसर के लिये आवेदन शुरू

AIIMS NORCET Registration 2021: ऑल इंडिया इंस्‍टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने 16 अक्टूबर को AIIMS NORCET 2021 के लिए रजिस्‍ट्रेशन विंडो खोल दी है. वे सभी उम्मीदवार जो सभी AIIMS और केंद्र सरकार के अस्पतालों के लिए नर्सिंग ऑफिसर (स्टाफ नर्स- ग्रेड II) के पद के लिए आवेदन करने के इच्छुक हैं, वे अब अपना रजिस्‍ट्रेशन करा सकते हैं. उन्हें एम्स की आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा. महत्वपूर्ण तारीख, साथ ही आवेदन करने की प्र‍क्र‍िया के बारे में यहां बताया गया है. देखें.

AIIMS NORCET: उम्र सीमा

इसके लिये वे सभी उम्‍मीदवार आवेदन कर सकते हैं जो 18 वर्ष से 30 वर्ष के आयुवर्ग में आते हैं.

AIIMS NORCET 2021: ऐसे करें आवेदन

1. उम्‍मीदवार आधिकारिक वेबसाइट https://www.aiimsexams.ac.in/ पर जाएं.

2. होमपेज पर दाई तरफ दिये गए लिंक ‘Online Registration for the recruitment of Nursing

Officer Recruitment Common Eligibility Test (NORCET)-2021 Session has been

started’ पर क्‍ल‍िक करें.

3. एक नई विंडो खुलेगी.

4. अगर आप पहले से यूजर है तो लॉगइन करें या नहीं हैं तो रजिस्‍टर करें.

5. फॉर्म भरें और प्रोसीड बटन प्रेस करें.

6. पेमेंट करें और सिटी च्‍वाइस भरें उसके बाद अपनी फोटो अपलोड करें.

फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंटआउट जरूर लें.

AIIMS NORCET Registration 2021: महत्‍वपूर्ण तारीख

AIIMS ने रजिस्‍ट्रेशन की प्रक्र‍िया कब शुरू की: 16 अक्‍टूबर 2021

आवेदन की आखिरी तारीख : 30 अक्‍टूबर 2021

आवेदन में सुधार करने के लिये करेक्‍शन विंडो कब खुलेगी: 31 अक्‍टूबर 2021

करेक्‍शन की आखिरी तारीख: 1 नवंबर 2021

रजिस्‍ट्रेशन का स्‍टेटस : 6 अक्‍टूर

एडमिट कार्ड: 14 नवंबर 2021

परीक्षा: 20 नवंबर 2021

