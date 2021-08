Punjab Police SI Answer Key 2021: पंजाब पुलिस ने सब इंस्‍पेक्‍टर पदों के लिये आयोजित परीक्षा की आंसर (Punjab Police answer key) की जारी कर दी है. परीक्षा में उपस्‍थ‍ित होने वाले उम्‍मीदवार, आधिकारिक वेबसाइट punjabpolice.gov.in से आंसर की (Punjab Police Answer Key) डाउनलोड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं.

उम्‍मीदवार चाहे तो नीचे दिये गए डायरेक्‍ट लिंक पर क्‍ल‍िक कर भी आंसर की देख सकते हैं.

पंजाब पुलिस एसआई (Punjab Police SI) लॉगइन लिंक

अगर अभ्‍यर्थ‍ियों को आंसर की पर किसी प्रकार की आपत्ति है तो वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी अपनी आपत्‍त‍ि दर्ज कर सकते हैं. बता दें कि फोन के जरिये या ईमेल द्वारा या किसी व्‍यक्‍त‍ि से निजी तौर पर दर्ज की गई आपत्‍त‍ि को स्‍वीकार नहीं किया जाएगा. उम्‍मीदवारों को इसे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ही चरणबद्ध तरीके से दर्ज करना होगा.

जो उम्‍मीदवार आंसर की पर आपत्‍त‍ि दर्ज करना चाहते हैं, उन्‍हें प्रत्‍येक आपत्‍त‍ि पर 50 रुपये की फीस देनी होगी. इसके साथ ही उम्‍मीदवार किस आधार पर आपत्‍त‍ि दर्ज कर रहा है, इसके पक्ष में दस्‍तावेज भी अपलोड करने होंगे. आपत्‍त‍ि के साथ अधिकतम तीन डॉक्‍यूमेंट्स अपलोड किए जा सकते हैं.

Punjab Police SI Answer Key 2021: ऐसे डाउनलोड करें आंसर की और दर्ज करें आपत्‍त‍ि

1. आधिकारिक वेबसाइट punjabpolice.gov.in पर जाएं.

2. ‘Recruitment’ पर क्‍ल‍िक करें.

3. एक नया पेज खुलेगा. यहां आपको ‘RECRUITMENT TO THE POST OF SUB-INSPECTOR’ पर क्‍ल‍िक करना होगा और उसके बाद ‘LINK FOR ONLINE APPLICATION AND RELATED INFORMATION’ पर.

4. लॉगर टैब पर जाएं.

5. अपना एप्‍ल‍िकेशन नंबर और पासवर्ड एंटर करें.

6. लॉगइन हो जाने के बाद Sub inspector टैब पर क्‍ल‍िक करें.

7. एडिट या व्‍यू (Edit/View) बटन प्रेस करें और ‘Candidate Response’ पर जाएं.

8. प्रश्‍न पत्र चेक करें और दिये गए जवाब से मिलान करें.

9. अगर आपको आपत्‍त‍ि दर्ज करनी है तो ऑब्‍जेक्‍शन बटन पर क्‍ल‍िक करें. :

10. “click to raise new Objection” पर क्‍ल‍िक कर अपनी आपत्‍त‍ि दर्ज करें.

बता दें कि आप एक समय में एक ही प्रश्‍न पर आपत्‍त‍ि उठा सकते हैं. अगर आप एक से ज्‍यादा प्रश्‍नों के लिये आपत्‍त‍ि दर्ज कराना चाहते हैं तो “click to raise new Objection” पर दोबारा क्‍ल‍िक करना होगा.

