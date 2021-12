APSC AE Civil admit card 2021: असम लोक सेवा आयोग ने जारी किया असिस्टेंट इंजीनियर का एडमिट कार्ड

APSC AE Civil admit card 2021: असम लोक सेवा आयोग (एपीएससी) ने हैंडलूम टेक्सटाइल्स एंड सेरीकल्चर विभाग के तहत रेशम उत्पादन निदेशालय में Assistant Engineer (Civil) के पद के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. रजिस्टर्ड उम्मीदवार अपने आवेदन आईडी या रोल नंबर और जन्म तिथि के जरिए आधिकारिक वेबसाइट apsc.nic.in से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

APSC 17 दिसंबर (शुक्रवार) को सुबह 10.00 बजे से दोपहर 12 बजे तक (सामान्य अध्ययन और सिविल इंजीनियरिंग) एई सिविल परीक्षा 2021 आयोजित करेगा.

हथकरघा वस्त्र एवं रेशम उत्पादन विभाग के अंतर्गत रेशम उत्पादन निदेशालय में असिस्टेंट इंजीनियर (सिविल) के 1 पद पर भर्ती के लिए ये एग्जाम होगा. पद के लिए ऑनलाइन आवेदन पिछले साल मार्च और अप्रैल में मांगे थे.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के चरण

-आधिकारिक वेबसाइट apsc.nic.in पर जाएं.

-होमपेज पर, “कॉल लेटर/एडमिट कार्ड” सेक्शन में जाएं.

– “Download admit card for Screening Test (OMR Based) for recruitment to the post of Assistant Engineer (Civil) in the Directorate of Sericulture under Handloom Textiles and Sericulture Department.” पर क्लिक करें.

-अपनी लॉगिन डिटेल सबमिट करें.

-APSC AE एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा.

-डाउनलोड करें और प्रिंटआउट लें.

APSC AE सिविल एडमिट कार्ड 2021 डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक

