APSC: प्रारंभिक परीक्षा के लिए CCE सेलेक्शन लिस्ट 2020 जारी, ऐसे करें चेक

नई दिल्ली. APSC CCE Selection List 2020: असम लोक सेवा आयोग, APSC ने प्रारंभिक परीक्षा के लिए CCE चयन लिस्ट 2020 (APSC CCE Selection List 2020 for prelims exam) जारी कर दी गई है. संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के प्रारंभिक दौर के लिए कुल 75806 उम्मीदवारों का चयन किया गया है. जिन उम्मीदवारों ने एपीएससी सीसीई 2021 परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट apsc.nic.in से सेलेक्शन लिस्ट देख सकते हैं.

उम्मीदवार 5 सितंबर, 2021 तक या उससे पहले ईमेल आईडी – cceapsc@gmail.com पर APSC CCE चयन सूची 2020 से संबंधित प्रश्न भेज सकते हैं. परीक्षा 12 सितंबर, 2021 को दो शिफ्ट्स में सुबह 10 से 12 बजे तक, दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित होने वाली है.

APSC CCE चयन सूची 2020 में उम्मीदवार का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, आवेदन आईडी और रोल नंबर जैसी डिटेल होते हैं. जिन उम्मीदवारों ने एपीएससी संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे apsc.nic.in पर सूची देख सकते हैं. परीक्षा 12 सितंबर, 2021 को आयोजित की जाएगी.

एपीएससी सीसीई चयन सूची 2020: ऐसे करें डाउनलोड

-असम लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट apsc.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर उपलब्ध ‘Latest Updates’ सेक्शन पर जाएं.

-“List of candidates whose applications have been ACCEPTED for appearing in the Combined Competitive (Prel) Examination 2020”. लिंक पर क्लिक करें

-चयनित उम्मीदवारों की सूची वाली पीडीएफ फाइल देखें और डाउनलोड करें.

-APSC CCE चयन सूची 2020 का प्रिंट लें.

आधिकारिक नोटिस में लिखा है, “यह सभी संबंधितों की जानकारी के लिए है कि जिन उम्मीदवारों के आवेदन संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (प्रारंभिक), 2020 में उपस्थित होने के लिए स्वीकार किए गए हैं, उनकी सूची आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.apsc.nic पर अपलोड कर दी गई है.

APSC CCE 2020 प्रीलिम्स परीक्षा सामान्य अध्ययन I और सामान्य अध्ययन II पेपर के लिए आयोजित की जाएगी. प्रारंभिक परीक्षा राज्य भर के 31 जिलों में आयोजित की जाएगी.

एपीएससी सीसीई परीक्षा के बारे में

असम लोक सेवा आयोग, APSC CCE परीक्षा आयोग द्वारा वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है. यह भर्ती परीक्षा असम सिविल सेवा, असम पुलिस सेवा, कर अधीक्षक, श्रम निरीक्षक, आबकारी निरीक्षक और अन्य पदों पर रिक्तियों को पूरा करने के लिए आयोजित की जाती है.

