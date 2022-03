APSC Museum Officer Post exam date: म्यूज़ियम ऑफिसर पद के एग्जाम की डेट जारी

APSC Museum Officer Post exam date: असम लोक सेवा आयोग (एपीएससी) ने स्वदेशी और जनजातीय आस्था और संस्कृति विभाग (Directorate of Museum under Indigenous and Tribal Faith and Culture Department) के तहत संग्रहालय निदेशालय में जिला संग्रहालय अधिकारी ग्रेड I के पद के लिए एपीएससी स्क्रीनिंग टेस्ट के संबंध में संक्षिप्त सूचना जारी की है. 21 मार्च 2022 को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोग जिला संग्रहालय अधिकारी के पद के लिए ओएमआर आधारित स्क्रीनिंग टेस्ट कराएगा.

उम्मीदवारों की स्वीकार/अस्वीकार सूची 7 मार्च को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी. एडमिट कार्ड 14 मार्च से एपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे.

एपीएससी संग्रहालय अधिकारी प्रवेश पत्र कैसे डाउनलोड करें

-आधिकारिक वेबसाइट apsc.nic.in पर जाएं.

-होमपेज पर एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें.

-अपने क्रेडेंशियल दर्ज करें और लॉग इन करें.

-आपका प्रवेश पत्र स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा.

-प्रिंट आउट लें और कॉपी सेव करें.

ये भी पढ़ें-

IREDA में बिना परीक्षा ऑफिसर बनने का सुनहरा मौका, बस करना होगा ये काम

आंगनबाड़ी में इन पदों पर बिना परीक्षा मिल सकती है नौकरी, आवेदन प्रक्रिया शुरू

Tags: Competitive exams