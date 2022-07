असम लोक सेवा आयोग में रिसर्च असिस्टेंट की नौकरी, इंटरव्यू लेटर जारी, करें डाउनलोड

APSC Research Assistant interview letter: असम लोक सेवा आयोग (एपीएससी) ने परिवर्तन और विकास विभाग (Transformation and Development Department) के तहत योजना सेवाओं में अनुसंधान सहायक (Research Assistant) के पद पर भर्ती के लिए साक्षात्कार के लिए सूचना पत्र (intimation letter for interview) जारी किया है. योग्य उम्मीदवार अपने हॉल टिकट आधिकारिक वेबसाइट apsc.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं.

अधिसूचना के अनुसार, साक्षात्कार 12 जुलाई से 16 जुलाई तक सुबह 9 बजे से आयोजित किया जाना है.

इन दस्तावेजों की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी और मूल दस्तावेज लाने होंगे

-स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र / रोजगार कार्यालय पंजीकरण / मतदाता पहचान पत्र,

-एचएसएलसी मार्कशीट और पास प्रमाण पत्र,

-एचएसएसएलसी मार्कशीट और पास प्रमाण पत्र,

-डिग्री मार्कशीट और पास प्रमाण पत्र,

-जाति /पीडब्ल्यूडी/ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र (यदि लागू हो),

-घोषणा पत्र ए.

परिवर्तन और विकास विभाग के तहत योजना सेवाओं (Planning Services under the Transformation and Development Department) में Research Assistants के कुल 45 पदों को भरने के लिए APSC भर्ती अभियान चलाया जा रहा है.

सूचना पत्र डाउनलोड करने के स्टेप्स

-आधिकारिक वेबसाइट apsc.nic.in पर जाएं.

-“Download Intimation Letter for Interview for recruitment to the post of Research Assistant in Planning Services under Transformation & Development Department. (Advt. No.: 07/2021, dated: 01-10-2021)” पर क्लिक करें. (विज्ञापन संख्या: 07/2021, दिनांक: 01-10-2021)”

-अपनी लॉगिन डिटेल सबमिट करें.

-एडमिट कार्ड चेक करें और डाउनलोड करें.

-प्रिंटआउट लें.

intimation letter

official notice

