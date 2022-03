Assam Police SI Admit Card 2022 Released: SLPRB ने जारी किया Assam Police SI 2022 का एडमिट कार्ड, इस Direct Link से करें डाउनलोड

Assam Police SI Admit Card 2022 Released: राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड (SLPRB) असम पुलिस ने सब-इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस (UB) के पदों के लिए लिखित परीक्षा का एडमिट कार्ड (Assam Police SI Admit Card 2022) जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो इस परीक्षा (Assam Police SI Exam 2022) के लिए आवेदन किए हैं, वे Assam Police की आधिकारिक वेबसाइट slprbassam.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड (Assam Police SI Admit Card 2022) डाउनलोड कर सकते हैं. यह लिखित परीक्षा (Assam Police SI Exam 2022) 24 अप्रैल 2022 को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएगी.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://cetcell.net/SLPRB_SI/?r पर क्लिक करके भी अपना एडमिट कार्ड (Assam Police SI Admit Card 2022) डाउनलोड कर सकते हैं. साथ ही नीचे दिए गए इन स्टेप्स को फॉलो करके भी एडमिट कार्ड (Assam Police SI Admit Card 2022) देख सकते हैं. इस परीक्षा (Assam Police SI Exam 2022) को पास करने वाले उम्मीदवारों को फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) के लिए बुलाया जाएगा.

Assam Police SI Admit Card 2022 ऐसे करें डाउनलोड

SLPRB की आधिकारिक वेबसाइट slprbassam.in पर जाएं.

उस लिंक पर क्लिक करें, जहां ‘COMMON WRITTEN EXAM PORTAL’given under ‘Please click here to go to Common Written Exam (SEBA) Portal’ लिखा हो.

एक नयी विंडो खुलेगी.

अपना आवेदन संख्या, उम्मीदवार का नाम और जन्म तिथि (दिन/माह/वर्ष) दर्ज करें.

आपका Assam Police SI Admit Card 2022 दिखाई देगा.

Assam Police SI Admit Card 2022 डाउनलोड करें और इसे सेव करें.

