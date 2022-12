Bank Jobs 2022 : ग्रेजुएट को बैंक में मिल रही अप्रेंटिस जॉब, इन कैंडिडेट्स के लिए फ्री है आवेदन

Bank Jobs 2022, Bank Of Maharashtra recruitment 2022, Apprentice Jobs : किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन किए हैं तो सरकारी बैंक में नौकरी पा सकते हैं. बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अप्रेंटिसशिप जॉब के लिए आवेदन मांगे हैं. बैंक ऑफ महाराष्ट्र अप्रेंटिस की नियुक्ति देश भर में मौजून अपनी शाखाओं में करेगा. बैंक में अप्रेंटिशिप ट्रेनिंग के लिए कुल 314 वैकेंसी है. अप्रेंटिसशिप के लिए रिक्तियां आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, यूपी और पश्चिम बंगाल में हैं.

ग्रेजुएट युवा बैंक ऑफ महाराष्ट्र अप्रेंटिसशिप भर्ती 2022 के लिए आवेदन 23 दिसंबर तक कर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन बैंक ऑफ महाराष्ट्र की वेबसाइट bankofmaharashtra.in पर जाकर करना है. आवेदन के इच्छुक युवा वैकेंसी डिटेल, कैसे करना है आवेदन, योग्यता सहित अन्य जानकारियां नीचे प्राप्त कर सकते हैं.

बैंक ऑफ महाराष्ट्र अप्रेंटिसशिप 2022 के लिए महत्वपूर्ण तिथियां

आवेदन शुरू- 13 दिसंबर 2022

आवेदन की लास्ट डेट 23 दिसंबर 2022

बैंक ऑफ महाराष्ट्र अप्रेंटिसशिप 2022 वैकेंसी डिटेल

बैंक ऑफ महाराष्ट्र अप्रेंटिसशिप 2022 के लिए योग्यता

बैंक ऑफ महाराष्ट्र अप्रेंटिसशिप 2022 भर्ती के लिए उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त विवि से किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएट होना चाहिए.

बैंक ऑफ महाराष्ट्र अप्रेंटिसशिप 2022 के लिए उम्र सीमा

20 से 28 साल

बैंक ऑफ महाराष्ट्र अप्रेंटिसशिप 2022 के दौरान स्टाइपेंड

बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अप्रेंटिसशिप के दौरान प्रति माह 9000 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा. यह अप्रेंटिसशिप एक साल की होगी.

कैसे करना है आवेदन

– बैंक ऑफ महाराष्ट्र की वेबसाइट bankofmaharashtra.in पर जाएं

– होम पेज पर ‘Careers’ और फिर ‘Current Openings’ पर क्लिक करें

-अब ‘Online Application for Engagement of Apprentices, under Apprentices Act 1961 – Project 2022-23’ पर क्लिक करेंगे

– अब ‘Apply Online’ पर क्लिक करें

– अब मांगी गई जानकारियां भरें

– भरी गई जानकारियों को वेरीफाई करें

– ‘Validate your details’ पर क्लिक करके अप्लीकेशन सेव कर लें

– अब ‘Proceed’ बटन पर क्लिक करें

– अब अप्लीकेशन फॉर्म भरें

– अब ‘COMPLETE REGISTRATION’ पर क्लिक करें

– अब अपने अप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट निकाल लें

बैंक ऑफ महाराष्ट्र अप्रेंटिसशिप भर्ती नोटिफिकेशन 2022

आवेदन शुल्क

जनरल/इडब्लूएस/ओबीसी- 150 रुपये

एससी/एसटी- 100 रुपये

दिव्यांग- आवेदन फ्री

चयन प्रक्रिया

-उम्मीदवारों का सेलेक्शन मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा. स्टेट वाइज मेरिट उम्मीदवारों के 12वीं या डिप्लोमा में मिले मार्क्स के प्रतिशत के आधार पर मेरिट बनेगी.

