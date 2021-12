Bank Of Baroda Recruitment 2021: बैंक ऑफ बड़ौदा में IT प्रोफेशनल पदों पर भर्ती, जानें कैसे करना है अप्लाई

Bank Of Baroda Recruitment 2021, BOB Recruitment 2021: बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank Of Baroda) ने अधिसूचना जारी कर स्पेशलिस्ट आईटी ऑफीसर और आईटी प्रोफेशनल पदों पर भर्ती (Bank Of Baroda Recruitment 2021) के लिए आवेदन मंगाए हैं. स्पेशलिस्ट आईटी प्रोफेसर की नियुक्ति नियमित आधार पर जबकि आईटी प्रोफेशनल की नियुक्ति संविदा आधार पर की जाएगी. बैंकों में आईटी प्रोफेशनल की नौकरी तलाश रहे उम्मीदवारों के लिए एक अच्छा मौका है. भर्ती (Bank Of Baroda Recruitment 2021) के लिए जारी नोटिफिकेशन के अनुसार आईटी प्रोफेशनल के कुल 52 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मंगाए गए हैं.

उम्मीदवार पदों के लिए 28 दिसंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं. आवेदन कैसे करें इसकी प्रक्रिया नीचे दी जा रही.

Bank Of Baroda Recruitment 2021: कैसे करें आवेदन

-सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा की आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.in पर जाएं.

-होम पेज पर उपलब्ध करियर सेक्शन में क्लिक करें.

-अब एप्लीकेशन फॉर्म लिंक पर क्लिक करें

-इसके बाद उम्मीदवारों को वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा

-अब आवंटित रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड लॉगिन कर अपना अप्लीकेशन फॉर्म भरें.

-आपका आवेदन जमा कर दिया गया है.

Bank Of Baroda Recruitment 2021: आवेदन शुल्क

पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को ₹600 आवेदन शुल्क जमा करना होगा. हालांकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए यह ₹100 ही है.

