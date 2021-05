BARC Result 2021: बार्क ने जारी किया वर्क असिस्टेंट स्टेज-1 परीक्षा का रिजल्ट और कटऑफ

भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर (BARC) ने वर्क असिस्टेंट भर्ती के लिए हुई स्टेज-1 (Prelims) परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए है. नतीजों के साथ परीक्षा के कटऑफ और आंसर-की भी जारी कर दिए हैं. अभ्यर्थी अपना रिजल्ट, कटऑफ और आंसर-की बार्क की वेबसाइट recruit.barc.gov.in पर चेक कर सकते हैं. स्टेज-1 परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थियों को स्टेज-2 (एडवांस टेस्ट) के लिए बुलाया जाएगा. अभ्यर्थियों को इसकी सूचना उनकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर दी जाएगी. बता दें कि बार्क के वर्क असिस्टेंट पदों के लिए स्टेज-1 परीक्षा 21 फरवरी 2021 को आयोजित हुई थी. इसके जरिए वर्क असिस्टेंट के कुल 74 पद भरे जाने हैं.समान्य वर्ग- 138इडब्लूएस- 135ओबीसी- 134एससी- 127एसटी- 117- सबसे पहले बार्क की आधिकारिक वेबसाइट recruit.barc.gov.in पर जाएं- होम पेज पर बाईं तरफ Notifications [BARC - Trombay सेक्शन में Result and Answer keys of WA/A Stage1 held on 21.02.2021 लिंक पर क्लिक करें- अब एक पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी- इसमें अपने आंसर चेक करें- इसे डाउनलोड भी कर सकते हैंबता दें कि बार्क वर्क असिस्टेंट एडवांस परीक्षा में 50 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे. यह परीक्षा दो घंटे की होगी. इसमें साइंस और गणित से 15-15 प्रश्न होंगे. जबकि जनरल अवेयरनेस और अंग्रेजी से 10-10 पूछे जाएंगे. प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा. साइंस में जहां गति, वेलोसिटी, गुरुत्वाकर्षण, सेल, वर्क, पावर, एनर्जी , फोर्स, करंट, वोल्टेज आदि टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे. वहीं, गणित में नंबर सिस्टम, दशमलव, प्रतिशत, कार्य और समय जैसे टॉपिक से प्रश्न होंगे. अंग्रेजी में पर्यायवाची, विलोम, वायस, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब आदि से प्रश्न होंगे. जबकि जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स और भारत व विश्व के सामान्य इतिहास, तकनीक आविष्कार आदि से संबंधित प्रश्न होंगे.