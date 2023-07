BHU Recruitment 2023, Govt Jobs: अगर आप प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो देश के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में आपके लिए मौका है. विश्वविद्यालय ने नोटिफिकेशन जारी कर फैकल्टी के 307 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मंगाए हैं. इनमें प्रोफ़ेसर के 85, एसोसिएट प्रोफेसर के 133 एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के 89 पद शामिल हैं. अलग-अलग विषयों के फैकल्टी पदों पर भर्तियां की जानी है.

जारी नोटिफिकेशन के अनुसार भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू है. इच्छुक उम्मीदवार बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट bhu.ac.in पर विजिट कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं. इसके अलावा भर्ती से जुड़ी अन्य जानकारी और नोटिफिकेशन भी इसी वेबसाइट पर मिल जाएगा.

आवेदन शुल्क

आवेदन करने के उपरांत अनारक्षित, EWS एवं OBC वर्ग के उम्मीदवारों को 1000 रुपए शुल्क जमा करने होंगे. यह शुल्क नॉन-रिफंडेबल होगा. वहीं एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी एवं महिला उम्मीदवारों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा.

कैसे करें आवेदन

सबसे पहले BHU की ऑफिशियल वेबसाइट bhu.ac.in पर जाएं. इसके बाद होम पेज पर उपलब्ध रिक्रूटमेंट टैब पर क्लिक करें. इसके बाद ‘Rolling Advt. No. 01-13/2023-2024 (Teaching posts) for different Institutes/Faculties’ के लिंक पर जाएं. अब आवेदन पत्र भरें और आवेदन शुल्क जमा कर सबमिट कर दें.

Direct Link

ये भी पढ़ें-

Police Recruitment 2023: पुलिस में भर्ती होने का है सुनहरा मौका, 92 हजार तक मिलेगी सैलरी

बचपन में पिता ने छोड़ा घर, कभी नहीं गईं स्कूल, आज हैं बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस

Tags: Government jobs, Job