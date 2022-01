Bihar Police Recruitment 2021: BPSSC ने जारी की रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट

Bihar Police Recruitment 2021: बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (बीपीएसएससी) ने एक से अधिक फॉर्म जमा करने वाले आवेदकों के आवेदन फॉर्म को खारिज कर दिया है. BPSSC ने 26 दिसंबर को बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर और सार्जेंट के पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की थी. आयोग ने आधिकारिक वेबसाइट- bpssc.bih.nic.in पर नोटिस जारी कर उन उम्मीदवारों के रोल नंबर बताए हैं जिनकी उम्मीदवारी खारिज कर दी गई है. आयोग ने 600 से अधिक उम्मीदवारों के आवेदन खारिज कर दिए हैं.

बीपीएसएससी नोटिस में लिखा है, “परीक्षा के बाद आवेदन पत्रों की जांच करने पर, यह पाया गया कि कई उम्मीदवारों ने एक से अधिक आवेदन पत्र भरे हैं जो विज्ञापन की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं. ऐसे सभी उम्मीदवारों के आवेदन (682) हैं, जिन्हें आयोग ने खारिज कर दिया है.”

BPSSC रिजेक्टेड लिस्ट 2021: कैसे, कहां चेक करें?

-आधिकारिक बीपीएसएससी वेबसाइट- bpssc.bih.nic.in पर जाएं

-होमपेज पर, ‘List of Candidates whose application forms were rejected on grounds of being more than one of the Preliminary Examination for the post of Sub Inspector/Sergeant in Bihar Police’ इस लिंक पर क्लिक करें.

-BPSSC अस्वीकृति सूची 2021 स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी.

-‘Ctrl+f’ का उपयोग करके अपना रोल नंबर जांचें.

BPSSC ने बिहार पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर और सार्जेंट के पदों के लिए कुल 2213 वैकेंसी के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की. कुल वैकेंली में से 1998 पुलिस सब इंस्पेक्टर के पद के लिए और 215 सार्जेंट पदों के लिए हैं. परीक्षा 26 दिसंबर को दो पालियों में आयोजित की गई थी.

