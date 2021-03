Bihar CHO Result 2021: कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का रिजल्ट जारी, इस तारीख से शुरू होगी काउंसलिंग

नई दिल्ली. बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी ने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए हैं. अभ्यर्थी संस्थान की वेबसाइट statehealthsocietybihar.org पर विजिट करके परीक्षा परिणाम देख सकते हैं. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रिक्त पदों के लिए यह कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा 27 फरवरी को हुई थी.- सबसे पहले बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी की वेबसाइट statehealthsocietybihar.org पर जाएं.- होम पेज पर - ‘Important Notice, Instructions and List of Candidates for Document Verification Against Adv no - 02/2021 ’, पर क्लिक करें.-इस पर क्लिक करते ही एक नया पेज खुलेगा.- इस पर सफल अभ्यर्थियों की लिस्ट की पीडीएफ फाइल मिलेगी.- इसे ओपन करके अपना नाम सर्च कर सकते हैं.- अभ्यर्थी इसे भविष्य के लिए डाउनलोड भी कर सकते हैं. यहां क्लिक कर पीडीएफ कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं

http://164.100.130.11:8092/SHS/notices/2021/LIST%20OF%20SHORTLISTED%20CANDIDATES%20FOR%20DV.pdf-दो रंगीन पापसपोर्ट साइज फोटो- परीक्षा का एडमिट कार्ड-फोटो युक्त पहचान पत्र जैसे- वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि- जन्मतिथि के प्रमाण पत्र के तौर पर हाई स्कूल का प्रमाण पत्र-अंक पत्रनोटिफिकेशन के अनुसार डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन या काउंसलिंग के लिए कुल 1032 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है. यह प्रक्रिया 16, 17, 18 और 19 मार्च 2021 को पटना स्थित स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फेमिली वेलफेयर में होगी. अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन दो शिफ्ट्स- सुबह 10 बजे से एक बजे तक और दोपहर दो बजे से शाम पांच बजे तक होगा. अभ्यर्थियों को प्रक्रिया शुरू होने के निर्धारित समय से आधा घंटा पूर्व पहुंचकर रजिस्ट्रेशन करना होगा.