नई दिल्ली. बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने 27 दिसंबर 2020 को आयोजित Prelims 66th Combined Competitive परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है. उम्मीदवार BPSC की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih से BPSC 66वीं प्रारंभिक उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं.जिन उम्मीदवारों को आपत्ति है (यदि कोई है) वे किसी भी उत्तर के खिलाफ केवल ऑफलाइन मोड के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में अपना ऑप्शन सकते हैं. उन्हें संयुक्त सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, 15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना - 800001 को स्पीड पोस्ट द्वारा प्रासंगिक प्रमाण के साथ अपनी आपत्ति भेजनी होगी. जो कि 05 फरवरी 2021 को शाम 5 बजे तक भेजनी होगी. उम्मीदवारों लिफाफे पर परीक्षा का नाम लिख दें.-आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाएं.-होमपेज पर 'Provisional Answer Key - General Studies' given under 'Invitation of Objection to Answers of 66th Combined (Preliminary) Competitive Examination held on 27th December 2020' पर क्लिक करें.-एक पीडीएफ फाइल खुलेगी.-बीपीएससी 66 वीं उत्तर कुंजी 2021 डाउनलोड करें.http://www.bpsc.bih.nic.in/Advt/NB-2021-01-21-02.pdf

इसके अलावा बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने BPSC 66वीं प्रीलिम्स 2021 के लिए फिर से परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी है. वो उम्मीदवार जिन्होंने BPSC 66वीं 2021 परीक्षा के लिए आवेदन किया, वे BPSC 66वीं प्रीलिम्स 2021 री-एग्जाम एडमिट कार्ड जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट BPSC.iebpsc.bih.nic.in से डाउनलोड कर सकेंगे.bpsc.bih.nic.in पर जारी अनुसार, औरंगाबाद जिले के लिए बीपीएससी 66वीं प्रारंभिक 2021 की री-परीक्षा 14 फरवरी 2021 को दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच औरंगाबाद जिला परीक्षा केंद्र संख्या: 660 पर होनी है.