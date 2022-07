BPSC Admit Card 2022 : मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर भर्ती इंटरव्यू का एडमिट कार्ड जारी

BPSC Admit Card 2022 : बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंटरव्यू का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए क्वॉलिफाई किए हैं वे अपने एडमिट कार्ड बीपीएससी की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर भर्ती के लिए इंटरव्यू 12 से 16 जुलाई 2022 तक होगा. बीपीएससी ने एडमिट कार्ड के साथ इंरव्यू के दौरान सबमिट किए जाने वाले प्रोफार्मा का फॉर्मेट भी जारी किया है.

बीपीएससी MVI इंटरव्यू एडमिट कार्ड ऐसे करें डाउनलोड

– सबसे पहले बीपीएससी की वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाएं

– अब होम पेज पर फ्लैश हो रहे लिंक Click on the link-Interview Letters: For 222 Candidates appearing in Interview on 12th-16th July, 2022 under Motor vehicle Inspector Competitive Examination. (Advt. No. 06/2020) Proforma to be submitted by the Candidates: Prapatra पर क्लिक करें

– अब अब 6 डिजिट का रोल नंबर और कैप्चा कोड एंटर करें

– अब एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा

– एडमिट कार्ड डाउनलोड करें

ये भी पढ़ें-

Top 10 GK Questions : कौन सा शहर था एक दिन के लिए भारत की राजधानी ? पढ़ें ऐसे 10 ट्रिकी सवाल

Home Ministry Jobs 2022 : आईबी में इंटेलिजेंस ऑफिसर से हलवाई तक की निकली है भर्ती, जानें कौन कर सकता है आवेदन

Tags: Admit Card, BPSC exam, Government jobs