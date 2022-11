BPSC Lecturer 2022: लेक्चरर, सिविल इंजीनियरिंग के लिए इंटरव्यू लेटर जारी

BPSC Lecturer 2022 interview: बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने लेक्चरर, सिविल इंजीनियरिंग प्रतियोगी परीक्षा के लिए इंटरव्यू लेटर जारी कर दिया है. योग्य उम्मीदवार अपने इंटरव्यू कॉल लेटर आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं. साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए कुल 425 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है. साक्षात्कार 17 नवंबर से 23 नवंबर, 2022 तक आयोजित किए जाने वाले हैं.

इससे पहले, आयोग ने 27 सितंबर, 2022 को आयोजित लेक्चरर, सिविल इंजीनियरिंग लिखित परीक्षा 2022 का परिणाम जारी किया था. उत्तर कुंजी 30 सितंबर को जारी की गई थी.

इंटरव्यू लेटर डाउनलोड करने के स्टेप्स

-आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाएं.

-होमपेज पर, “Interview Letters: For Candidates appearing in interview between 17th-23rd November, 2022 under Lecturer, Civil Engineering Competitive Examination.” पर क्लिक करें.

-अपने लॉगिन विवरण की कुंजी और सबमिट करें.

-एडमिट कार्ड चेक करें और डाउनलोड करें.

-भविष्य के संदर्भ के लिए एक प्रिंटआउट लें.

इंटरव्यू लेटर यहां से करें डाउनलोड

https://bpsc.bih.nic.in/FindCard.asp

