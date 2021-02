BPSC APO Answer Key: एपीओ परीक्षा की आंसर-की जारी, इस तारीख तक दर्ज करें ऑब्जेक्शन

नई दिल्ली. बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने एपीओ परीक्षा की आंसर-की जारी कर दी है. परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं. अभ्यर्थी किसी गलत जवाब पर पांच मार्च 2021 तक ऑब्जेक्शन कर सकते हैं.आयोग ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि अभी प्रोविजनल आंसर-की जारी की जा रही है. अभ्यर्थियों द्वारा आए ऑब्जेक्शन के बाद विशेषज्ञों की समिति उत्तर की समीक्षा करेगी. इसके बाद फाइनल आंसर की तैयार की जाएगी. इसी के आधार पर परीक्षा का मूल्यांकन होगा.-बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाएं.-होम पेज पर मौजूद ‘Invitation of Objection to Answers of Assistant Prosecution -Officer (Preliminary)’ के लिंक पर क्लिक करें.-अब आंसर-की पीडीएफ फॉर्मेट में खुल जाएगी.-इस डाउनलोड कर लें या प्रिंट ले लें.एपीओ पद के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन सात फरवरी को हुआ था. जबकि इसके लिए वैकेंसी की प्रक्रिया सात फरवरी 2020 से 21 फरवरी 2020 के बीच हुई थी. अभ्यर्थियों को फीस जमा करने का मौका 26 फरवरी तक दिया गया था. कोरोना महामारी के कारण यह परीक्षा स्थगित करनी पड़ गई थी. स्थिति थोड़ी सामान्य होने के बाद 26 जनवरी 2021 को एडमिट कार्ड जारी किया गया था.बिहार लोक सेवा आयोग के नोटिफिकेशन के मुताबिक, एपीओ के कुल 553 पदों पर भर्तियां होनी हैं. इसमें जनरल के लिए 225 सीट, इडब्लूएस के लिए 55, ओबीसी के लिए 74, ओबीसी महिला के लिए 22, ईबीसी के लिए 88, एससी के लिए 88 और एसटी के लिए 01 सीट तय की गई हैं.