Bihar Police Result :बिहार पुलिस स्टेनो एएसआई टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट जारी, 313 अभ्यर्थी पास

Bihar Police typing test result : बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (BPSSC) ने स्टेनोग्राफर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भर्ती टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट जारी हो गया है. इसे बीपीएसएससी की वेबसाइट .bpssc.bih.nic.in पर जाकर चेक किया जा सकता है. बीपीएसएससी बिहार पुलिस स्टेनो टाइपिंग टेस्ट चार अगस्त 2021 को हुआ था. इस टेस्ट में कुल 313 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं. टाइपिंग टेस्ट पास करने वाले अभ्यर्थियों का अब डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन किया जाएगा. नोटिफिकेशन के अनुसार बिहार पुलिस स्टेनो भर्ती 2020 के लिए डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन एक से तीन सितंबर 2021 तक होगा. इसके लिए अभ्यर्थियों को अपने दस्तावेजों के साथ पटना स्थित बीपीएसएससी ऑफिस में उपस्थित होना होगा.

डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिए अभ्यर्थियों को अपने साथ जन्म प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी, शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की फोटो कॉपी, तकनीकी शिक्षा के सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमीलेयर, इडब्लूएस सर्टिफिकेट, फ्रीडम फाइटर के संबंधी होने का प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों की मूल और फोटो कॉपी लेकर उपस्थित होना है.

बिहार पुलिस स्टेनो भर्ती 2021 के टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट ऐसे चेक करें

– सबसे पहले बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा की वेबसाइट bpssc.bih.nic.in पर जाएं

– अब यहां होम पेज पर s ‘Document Verification of Candidates who have been declared successful in Stenography and Typing Test conducted on 4th August 2021 (Two-Shifts) will be done on 1st/2nd/3rd September 2021 at BPSSC Office, Patna. (Advt. No. 01/2020)’ लिंक पर क्लिक करें

– अब एक पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी

– अब इसमें अपना रिजल्ट सर्च कर सकते हैं

– इसे डाउनलोड करने के साथ प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं

यहां क्लिक करके डायरेक्ट रिजल्ट देखें

