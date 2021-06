Bihar Police SI Result : बिहार में दरोगा और सार्जेंट भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी, यहां से डाउनलोड करें

नई दिल्ली. बिहार पुलिस सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन (BPSSC) ने दरोगा, सार्जेंट और सहायक जेल अधीक्षक भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है. अभ्यर्थी अपने नतीजे बीपीएसएससी की वेबसाइट www.bpssc.bih.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. इस भर्ती परीक्षा के जरिए बिहार पुलिस और जेल एवं सुधार सेवाओं के अंतर्गत दरोगा, सार्जेंट और सहायक जेल अधीक्षक के कुल 2446 पद भरे जाने हैं.यह भर्ती प्रक्रिया 2019 में शुरू हुई थी. बीपीएसएससी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, दरोगा पद के लिए कुल 2062 अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन हुआ है. इसमें सामान्य वर्ग के 812 अभ्यर्थी शामिल हैं. जिसमें से 524 पुरुष और 288 महिला हैं. नोटिफिकेशन के सार्जेंट के पद पर 2015 और सहायक जेल अधीक्षक के पद पर 125 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है. सार्जेंट के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में 137 पुरुष और 78 महिला हैं जबकि जेल अधीक्षक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में सामान्य श्रेणी में 33 पुरुष और 17 महिलाएं हैं.- सबसे पहले बीपीएसएससी की वेबसाइट www.bpssc.bih.nic.in पर जाएं- होम पेज पर Bihar Police सेक्शन में Results: Final Selection List for the post of Police Sub Inspector, Sergeant, Assistant Superintendent Jail (Direct recruitment) in Bihar Police. (Advt. No. 01/2019) लिंक मिलेगा- इस लिंक को क्लिक करने पर एक पीडीएफ फाइल ओपन होगी- इसमें अपना रिजल्ट सर्च कर सकते हैंनोटिफिकेशन के अनुसार बीपीएसएससी की दरोगा, सार्जेंट और सहायक जेल अधीक्षक भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा 22 दिसंबर 2019 को दो पालियों में हुई थी. इसमें 50072 अभ्यर्थी पास हुए थे. इसके बाद संयुक्त मुख्य परीक्षा 29 नवंबर 2020 को हुई थी. इसमें 15231 अभ्यर्थी पास हुए थे. इस भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट 22 मार्च 2021 से 12 अप्रैल 2021 तक हुआ था.