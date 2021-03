BPSSC फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर रिजल्ट 2021 जारी, यहां करें चेक

नई दिल्ली. बिहार पुलिस सबोर्डिनेट सर्विस कमीशन (Bihar Police Subordinate Services Commission, BPSSC) ने फॉरेस्ट रेंस ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जाम (forest range officer recruitment exam) का रिजल्ट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया है.जिन कैंडिडेट्स ने BPSSC फॉरेस्ट रेंस ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जाम दिया वे अपना रिजल्ट bpssc.bih.nic.in के जरिए चेक कर सकते हैं.इस साल इस एग्जाम में कुल 18551 कैंडिडेट्स उपस्थित हुए थे. जिसमें से 17613 ने पेपर 1 हिंदी और पेपर 2 जीएस एग्जाम पास किया. आयोग की ओर से BPSSC फॉरेस्ट रेंस ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जाम 17 जनवरी 2021 को किया गया था.ऐसे चेक करें BPSSC फॉरेस्ट रेंस ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जाम रिजल्ट 2021-bpssc.bih.nic.in पर जाएं.-होम पेज पर दिए लिंक "Results: Result of Written Examination for the post of Range Officers of Forest in Environment, Forest & Climate Change Dept., Govt. of Bihar. (Advt. No. 02/2020)" पर क्लिक करें.-BPSSC फॉरेस्ट रेंस ऑफिसर ऑफिसर रिजल्ट 2021 PDF फॉर्मेट में खुलेगा.-ओपन हुई लिस्ट में अपना रोल नंबर खोजें.-रिजल्ट डाउनलोड करें और उसका प्रिंट आउट लें.