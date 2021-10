BPSSC Result : बिहार पुलिस स्टेनो एएसआई का फाइनल रिजल्ट जारी, ऐसे चेक करें नतीजे

नई दिल्ली. BPSSC Result : बिहार पुलिस सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन (BPSSC) ने स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है. स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अपने नतीजे बीपीएसएससी की वेबसाइट bpssc.bih.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. बिहार पुलिस में स्टेनो एएसआई के कुल 133 पदों पर भर्ती होनी है.

बिहार पुलिस में स्टेनो एएसआई भर्ती के लिए आवेदन प्रकिया चार मार्च 2020 को शुरू हुई थी. यह 30 मार्च 2020 तक चली थी. इस वैकेंसी के लिए परीक्षा का आयोजन 10 जनवरी 2021 को हुआ था. इसका रिजल्ट 19 मार्च 2021 को जारी हुआ था. इसमें सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को टाइपिंग टेस्ट में शामिल होना था. टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट 12 अगस्त 2021 को जारी किया गया था.

ऐसे चेक करें रिजल्ट

– सबसे पहले बीपीएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bih.nic.in पर जाएं.

– अब Results के ऑप्शन पर जाएं.

-यहां Final Selection List for the 133 vacant posts of Steno Assistant Sub–Inspector in Bihar Police. के लिंक पर क्लिक करें.

-अब रिजल्ट का एक पीडीएफ फाइल खुलकर स्क्रीन पर आएगा.

-इसमें अपने दो नंबर और नाम की मदद से रिजल्ट देख सकते हैं.

-डायरेक्ट लिंक से रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें.

