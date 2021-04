BSSC Driver Result : ड्राइवर भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी, यहां देखें चयनित अभ्यर्थियों की लिस्ट

नई दिल्ली. बिहार कर्मचारी आयोग (BSSC) ने चालक भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है. आयोग ने चयनित अभ्यर्थियों की लिस्ट भी जारी कर दी है. इसे बीएसएससी की वेबसाइट bssc.bih.nic.in चेक किया जा सकता है. नोटिस में कहा गया है कि चालक पद की लिखित परीक्षा, वाहन चालक दक्षता जांच एवं इंटरव्यू, चिकित्सा परीक्षण एवं काउंसलिंग के बाद 336 अभ्यार्थियों को चालक पद के लिए योग्य पाया गया है.-सबसे पहले बिहार एसएससी की वेबसाइट bssc.bih.nic.in पर जाएं-होम पेज पर सूचना पट्‌ट सेक्शन में जाएं-अब Click here to view List of candidates Recommended for Adv. No.13010116(Driver) लिंक मिलेगा-इस पर क्लिक करें-क्लिक करते ही पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी-अभ्यर्थी इसमें अपना रोल नंबर खोज सकते हैं-इसे डाउनलोड करने के साथ भविष्य केलिए प्रिंट आउट भी निकाल लेंबता दें कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) ने स्नातक स्तर की संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा-2010 के लिए 198 उम्मीदवारों का परिणाम भी जारी कर दिया है. यह परिणाम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दिया गया है. 2010 की इस वैकेंसी में 3285 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी. आयोग ने पीटी, मुख्य परीक्षा और अन्य आवश्यक कार्यों सहित 3285 उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए सरकार से सिफारिश की थी. इसके बाद कुछ उम्मीदवारों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इसपर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 198 उम्मीदवारों के परिणाम प्रकाशित करने का निर्देश दिया था.