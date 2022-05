BSSC Mines Inspector Result 2022 Declared: बिहार SSC ने जारी किया माइंस इंस्पेक्टर का रिजल्ट, इस Direct Link से करें चेक

BSSC Mines Inspector Result 2022 Declared: बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) ने माइंस इंस्पेक्टर (अराजपत्रित) का रिजल्ट (BSSC Mines Inspector Result 2022) जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो भी इस परीक्षा (BSSC Mines Inspector Exam) के लिए शामिल किए हैं, वे BSSC की आधिकारिक वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट (BSSC Mines Inspector Result 2022) चेक कर सकते हैं. रिजल्ट (BSSC Mines Inspector Result 2022) के अनुसार कुल 143 उम्मीदवारों ने माइंस इंस्पेक्टर के चयन के लिए क्वालीफाई किए हैं.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://bssc.bihar.gov.in/Advertisement/1954 पर क्लिक करके भी अपना रिजल्ट (BSSC Mines Inspector Result 2022) चेक कर सकते हैं. साथ ही नीचे दिए गए इन स्टेप्स को फॉलो करके भी रिजल्ट (BSSC Mines Inspector Result 2022) देख सकते हैं. बोर्ड ने बीएसएससी माइंस इंस्पेक्टर भर्ती 2022 के लिए 11 मई 2021 को लिखित परीक्षा (BSSC Mines Inspector Exam) आयोजित की थी. इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 100 रिक्त पदों को भरा जाएगा.

BSSC Mines Inspector Result 2022 ऐसे करें चेक

BSSC की आधिकारिक वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर ‘Click Here to View List of Candidates Shortlisted for Counselling वि० स० 01/2021, पद – खान निरीक्षक(अराजपत्रित)’ लिखा हुआ नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करें.

एक PDF फाइल खुलेगी.

अपना BSSC Mines Inspector Result 2022 चेक करें और इसे सेव करें.

