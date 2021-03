BSSC स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट रिजल्ट 2021 जारी, 183 क्वालीफाई, ऐसे करें चेक

नई दिल्ली. बिहार स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (BSSC) ने BSSC स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया है. जो कैंडिडेट्स BSSC Stenographer Skill Test में उपस्थित हुए, वे क्वालीफाइड कैंडिडेट्स की लिस्ट ऑनलाइन bssc.bih.nic.in पर चेक कर सकते हैं.BSSC स्टेनोग्राफर काउंसलिंग प्रोसेस के लिए के लिए 183 कैंडिडेट्स ने क्वालीफाई किया है.-bssc.bih.nic.in पर जाएं.-होम पेज पर नोटिस बोर्ड सेक्शन में जाएं.-वहां दिए लिंक "Click here to view List of candidates Qualified/Disqualified in Stenographer(Skill Test)(Adv. No.20010116) पर क्लिक करें.-BSSC Stenographer स्किल टेस्ट रिजल्ट 2021 PDF फॉर्मेट में डिस्प्ले स्क्रीन पर खुलेगा.-लिस्ट में अपना रोल नंबर खोजें.-रिजल्ट डाउनलोड कर सेव करें, इसका प्रिंट आउट भी लें.