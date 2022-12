Career Tips : स्कूल में कैसे बनें फिजिकल एजुकेशन टीचर ? जानें योग्यता, कोर्स और सैलरी सहित सभी बातें

हाइलाइट्स 1.पीटीआई टीचर न केवल शारीरिक व्यायाम की ही सलाह देते हैं, बल्कि अच्छी डाइट का भी सुझाव देते हैं. 2.एक PTI टीचर का टारगेट शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देना है. 3.समय-समय पर फिजिकल एजुकेशन टीचर की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं.

How To Become PTI Teacher : फिटनेस और खेल को लेकर बढ़ते क्रेज ने फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर (PTI) की मांग काफी बढ़ा दी है. स्कूलों और कॉलेजों में बच्चों को खेल और अन्य फिजिकल एक्टिविटी कराने की जिम्मेदारी पीटीआई की ही होती है. अब सरकारी स्कूलों में भी पीटीआई की भर्ती पर जोर दिया जा रहा है. पीटीआई टीचर न केवल शारीरिक व्यायाम की ही सलाह देते हैं, बल्कि अच्छी डाइट का भी सुझाव देते हैं. यदि आपकी खेल-कूद में रुचि है और फिजिकली फिट हैं तो पीटीआई टीचर बन सकते हैं.

सरकारी स्कूलों में पीटीआई टीचर भर्ती की बात करें तो विभिन्न भर्ती बोर्ड समय समय पर भर्तियां निकालते हैं. उदाहरण के तौर पर राजस्थान में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड बड़े पैमाने पर पीटीआई टीचर पदों पर भर्तियां निकालता है. पीटीआई टीचर पद के लिए योग्यता की शर्तें पूरी करते हैं तो भर्ती विज्ञापनों पर नजर रखें. यदि अभी करियर बनाने की सोच रहे हैं तो यहां जानकारी दी जा ही है.आइए जानते हैं कि पीटीआई टीचर बनने के लिए किस स्किल और डिग्री की जरूरत है.

PTI टीचर बनने के लिए जरूरी योग्यता

-पीटी टीचर या पीटीआई टीचर बनने के लिए 12वीं के बाद फिजिकल एजुकेशन में डिग्री (बीपीएड) या डिप्लोमा करना होगा.

-यूनिवर्सिटी लेवल पर पीटीआई टीचर बनने के लिए फिजिकल एजुकेशन में मास्टर्स की डिग्री (M.P.Ed) मांगी जाती है. एमपीएड करने वालों को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसे सरकारी संस्थानों में भी जॉब मिल सकती है.

– बीपीएड करने के लिए न्यूनतम उम्र 19 साल और डीपीएड करने के लिए 16 साल है.

प्रवेश परीक्षा

कई राज्य फिजिकल एजुकेशन में बैचलर डिग्री या डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन करते हैं. कई राज्यों में बिना किसी प्रवेश परीक्षा के सीधे भी एडमिशन हो जाते हैं. इन राज्यों में होती है प्रवेश परीक्षा

-तेलंगाना- तेलंगाना स्टेट फिजिकल एजुकेशन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (TS PECET)

-आंध्र प्रदेश- आंध्र प्रदेश फिजिकल एजुकेशन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (AP PECET)

-महाराष्ट्र- महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर बीपीएड (MAH B.P.Ed CET)

पीटीआई टीचर बनने के लिए अन्य कोर्स

यदि आपने बीपीएड नहीं किया है तो भी पीटीआई टीचर बन सकते हैं. इसके लिए इनमें से कोई कोर्स किया होना चाहिए-

बीएससी फिजिकल एजुकेशन- यह कोर्स 3 साल का है. इसमें बॉडी कंपोजीशन, फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन और फिजिकल एक्टिविटी आदि के बारे में पढ़ाया जाता है.

बीए फिजिकल एजुकेशन- यह भी तीन साल का कोर्स है. इसमें फिजिकल फिटनेस और बेसिक एनाटॉमी के बारे में पढ़ाया जाता है.

बीए योग- इसमें योग के बारे में पढ़ाया जाता है.

PTI टीचर की सैलरी

सरकारी स्कूलों में पीटीआई टीचर का पे स्केल 16000 से 35000 तक का है. हालांकि यह भिन्न-भिन्न राज्यों में अलग अलग है. ओवरऑल पीटीआई टीचर को अच्छी सैलरी मिल जाती है.

PTI टीचर पद के लिए आयु सीमा

पीटीआई टीचर पद के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल है. वहीं अधिकतम आयु सीमा की बात करें तो यह अलग-अलग राज्यों में भिन्न-भिन्न है.

