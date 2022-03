CBI SO Recruitment: बैंक की इस नौकरी में हैं कई फायदे, जानें सैलरी व अन्य सुविधाओं की डिटेल्स

नई दिल्ली (Bank Job, CBI SO Salary). स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) बैंक के कर्मचारी होते हैं और विशेष रूप से बैंक में चल रहे अलग-अलग कामों पर नजर रखते हैं (Bank Job). इन विशिष्ट आधिकारियों की नियुक्ति इनकी योग्यता और प्रोफेशनल बैकग्राउंड के आधार पर की जाती है (CBI SO Recruitment). बैंक के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर इन्हें ग्राहकों से मिलकर उनसे बात करनी होती है. जानिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एसओ की सैलरी (CBI SO Salary) और इस पद पर मिलने वाली विभिन्न सुविधाएं (CBI SO Benefits).

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (CBI) राष्ट्रीय बैंक है. यह भारत की फाइनेंस मिनिस्ट्री के रूप में काम करता है. इसका हेडक्वॉर्टर मुंबई में स्थित है. सीबीआई स्पेशलिस्ट ऑफिसर (CBI SO Recruitment) की भर्ती के लिए कुछ नियम तय किए गए हैं. सीबीआई एसओ भर्ती परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को जेएमजीएस स्केल I, एमएमजी स्केल II और III, एसएमजी स्केल IV और III, एसएमजी स्केल IV और टीएमजी स्केल V पर तैनात किया जाता है.

सीबीआई एसओ की सैलरी

सिक्योरिटी ऑफिसर

MMGS 3rd- 42020-1310 (5)-48570-1460 (2)-51490

रिस्क मैनेजर

MMGS 3rd- 42020-1310 (5)-48570-1460 (2)-51490



एनालिटिक्स-सीनियर मैनेजर

MMGS 3rd 42020-1310 (5)-48570-1460 (2)-51490

डाटा एनालिस्ट

MMGS 3rd 42020-1310 (5)-48570-1460 (2)-51490



क्रेडिट ऑफिसर

MMGS 3rd 42020-1310 (5)-48570-1460 (2)-51490



डाटा आर्किटेक्ट

MMGS 3rd 42020-1310 (5)-48570-1460 (2)-51490

डाटा इंजीनियर

MMGS 3rd 42020-1310 (5)-48570-1460 (2)-51490

इकोनॉमिस्ट

MMGS 2nd 31705-1145 (1)-32850-1310 (10)-45950

रिस्क मैनेजर

MMGS 2nd 31705-1145 (1)-32850-1310 (10)-45950

क्रेडिट ऑफिसर

MMGS 2nd 31705-1145 (1)-32850-1310 (10)-45950



चीफ डाटा साइंटिस्ट

SMGS 4th 50,030-1460 (4)-55870-1650 (2)-59170

इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी

JMGS 1st 23700-980 (7)-30560-1145 (2)-32850-1310 (7)-42020



सिक्योरिटी ऑफिसर

JMGS 1st 23700-980 (7)-30560-1145 (2)-32850-1310 (7)-42020

सीबीआई एसओ को मिलने वाले लाभ

सीबीआई एसओ भर्ती परीक्षा के बाद इस पद पर तैनात ऑफिसर्स को निम्न लाभ दिए जाते हैं (CBI SO Recruitment)-

महंगाई भत्ता (Dearness Allowance)

मकान किराया भत्ता (House Rent Allowance)

समाचार पत्र भत्ता (Newspaper Allowance)

विशेष भत्ते (Special Allowance)

फर्नीचर भत्ता (Furniture Allowance)

चिकित्सा भत्ता (Medical Allowance)

परिवहन भत्ता (Travel Allowance)

ये भी पढ़ें:

JEE Main 2022: बोर्ड परीक्षा और जेईई मेन की तैयारी एक साथ कैसे करें? जानें कुछ टिप्स

Mock Test: मॉक टेस्ट क्या है? परीक्षा के लिए जानें इसके फायदे