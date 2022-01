Central Bank of India SO Admit Card 2022: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एसओ भर्ती परीक्षा 22 जनवरी को, जल्द जारी होगा एडमिट कार्ड

Central Bank of India SO Admit Card 2022: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जल्द ही एसओ (स्पेशलिस्ट ऑफिसर) भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी करेगा. परीक्षा प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट Centralbankofindia.co.in पर जारी किया जाएगा. जारी होने के बाद अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे. परीक्षा का आयोजन 22 जनवरी 2022 को किया जाना है.

अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर एक पासपोर्ट साइज की फोटो और एक फोटो युक्त आधिकारिक पहचान पत्र भी लेकर जाना होगा. एसओ के कुल 155 रिक्त पदों पर भर्तियों के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 23 नवंबर 2021 से शुरू हुई थी. आवेदन की अंतिम तिथि को 17 दिसंबर से बढ़ाकर 30 दिसंबर 2021 कर दिया गया था. इस परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा.

Central Bank of India SO Exam 2022: इन पदों पर होनी हैं भर्तियां

अर्थशास्त्री- 1 पद

इनकम टैक्स ऑफिसर -1 पद

सूचना प्रौद्योगिकी – 1 पद

डाटा साइंटिस्ट (IV) – 1 पद

क्रेडिट ऑफिसर (III) – 10 पद

डाटा इंजीनियर (III) – 11 पद

आईटी सुरक्षा विश्लेषक (III) – 1 पद

आईटी एसओसी विश्लेषक (III) – 2 पद

जोखिम प्रबंधक (III) – 5 पद

तकनीकी अधिकारी (क्रेडिट) III – 5 पद

वित्तीय विश्लेषक (II) – 20 पद

सूचना प्रौद्योगिकी (II) – 15

विधि अधिकारी द्वितीय – 20 पद

जोखिम प्रबंधक (II) – 10 पद

सुरक्षा (II) – 3 पद

सुरक्षा (I) – 1 पद

Central Bank of India SO Admit Card 2022: ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड

1.सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट Centralbankofindia.co.in पर जाएं.

2.होम पेज पर दिए गए Download SO Admit Card के लिंक पर क्लिक करें.

3.यहां मांगी गई जानकारी को दर्ज कर सबमिट करें.

4.एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा.

5.अब उसे डाउनलोड करें.

