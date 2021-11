CG Vidhan Sabha Assistant Admit Card 2021 Released: CG Vidhan Sabha ने जारी किया असिस्टेंट ग्रेड 3 का Admit Card, इस Direct Link से करें डाउनलोड

CG Vidhan Sabha Assistant Admit Card 2021 Released: छत्तीसगढ़ विधानसभा (CG Vidhan Sabha) ने असिस्टेंट ग्रेड 3 के पदों पर भर्ती के लिए एडमिट कार्ड (CG Vidhan Sabha Assistant Admit Card 2021) जारी कर दिया है. इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इस परीक्षा (CG Vidhan Sabha Assistant Exam 2021) के लिए आवेदन किए हैं, वे CG Vidhan Sabha की आधिकारिक वेबसाइट cgvidhansabha.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. CG Vidhan Sabha असिस्टेंट ग्रेड 3 परीक्षा 9 और 12 दिसंबर 2021 को विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होने वाली है.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://slcm.cgstate.gov.in/VidhanSabha/User पर क्लिक करके भी अपना एडमिट कार्ड (CG Vidhan Sabha Assistant Admit Card 2021) डाउनलोड कर सकते हैं. साथ ही नीचे दिए गए इन स्टेप्स को फॉलो करके भी अपना एडमिट कार्ड (CG Vidhan Sabha Assistant Admit Card 2021) देख सकते हैं. इस भर्ती (CG Vidhan Sabha Assistant Recruitment 2021) प्रक्रिया के तहत 27 रिक्त पदों को भरा जा रहा है. परीक्षा (CG Vidhan Sabha Assistant Exam 2021) में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा आयोजित होने से एक घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं.

इस भर्ती (CG Vidhan Sabha Assistant Recruitment 2021) परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के दो पेपर होंगे जो 50 अंकों का होगा. परीक्षा द्विभाषी होगी. जो लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, उन्हें स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा. पेपर कुल 100 अंकों का होगा.

CG Vidhan Sabha Assistant Admit Card 2021 ऐसे करें डाउनलोड

CG Vidhan Sabha की आधिकारिक वेबसाइट cgvidhansabha.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर उस लिंक पर क्लिक करें, जहां ‘Direct Recruitment to the post of Assistant Grade-3 Download Link’ लिखा हो.

यह आपको नए पेज पर रीडायरेक्ट करेगा.

पंजीकृत मोबाइल नंबर, पासवर्ड दर्ज करके सबमिट बटन पर क्लिक करें.

CG Vidhan Sabha Assistant Admit Card 2021 स्क्रीन पर दिखाई देगा.

CG Vidhan Sabha Assistant Admit Card 2021 डाउनलोड करें और इसे भविष्य के संदर्भ के लिए सेव करें.

