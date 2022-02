CGPSC SSE Prelims Admit Card 2022: छत्तीसगढ़ PCS प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, इस Direct Link से करें डाउनलोड

CGPSC SSE Prelims Admit Card 2022: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 (CGPSC PCS Prelims 2021) का एडमिट कार्ड (CGPSC SSE Prelims Admit Card 2022) जारी कर दिया है. अभ्यर्थी CGPSC की आधिकारिक वेबसाइट psc.cg.gov.in के जरिए प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर कर सकते हैं. राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 13 फरवरी 2022 को निर्धारित विभिन्न केंद्र पर किया जाएगा.

बता दें कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए योग्य होंगे. मुख्य परीक्षा (CGPSC SSE Mains Exam 2022) का आय़ोजन 26,27,28 और 29 मई 2022 को किया जाएगा. इस भर्ती परीक्षा के लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों ने रिक्त 171 पदों पर भर्तियां की जाएगी. अभ्यर्थी का चयन प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के जरिए किया जाएगा. मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. अंतिम चयन मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में प्राप्त नंबरों के आधार पर किया जाएगा.

CGPSC SSE Prelims Admit Card 2022: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

1.सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट psc.cg.gov.in पर जाएं.

2.होम पेज पर दिए गए CLICK HERE TO VIEW/PRINT ONLINE ADMIT CARD OF STATE SERVICE (PRELIMS) EXAM -2021(02-02-2022) के लिंक पर क्लिक करें.

3.यहां आईडी और पासवर्ड दर्ज कर लॉगिन करें.

4.एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा.

53अब उसे डाउनलोड करें.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

