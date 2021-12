CGWB Recruitment 2021 : जल शक्ति मंत्रालय में 10वीं पास के लिए स्टाफ कार ड्राइवर की वैकेंसी, इतनी मिलेगी सैलरी

CGWB Recruitment 2021 : जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने स्टाफ कार ड्राइवर पदों पर भर्ती निकाली है. नोटिस के अनुसार स्टाफ कार ड्राइवर की 24 वैकेंसी है. इसके लिए आवेदन ऑफलाइन करना है. नोटिस में कहा गया है कि उम्मीदवार आवेदन फॉर्म में जानकारियां भरकर उसे लिफाफे में बंद करके रीजनल डायरेक्टर के पते पर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से भेज दें.

आवेदन पहुचंने की अंतिम तिथि विज्ञापन जारी होने से 45 दिन तक है. नोटिस में कहा गया है कि उम्मीदवार आवेदन फॉर्म के लिफाफे पर APPLICATION FOR THE POST OF STAFF CAR DRIVER (ORDINARY GRADE) लिखना न भूलें.

स्टाफ कार ड्राइवर पद के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता और अनुभव

उम्मीदवार को किसी मान्यता बोर्ड ने 12वीं पास होना चाहिए. साथ ही हैवी व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए. इसके अलावा तीन साल हैवी व्हीकल ड्राइविंग का अनुभव भी होना चाहिए. मोटर व्हीकल मैकनिज्म की जानकारी भी होनी चाहिए. हिंदी और अंग्रेजी में लिखना और पढ़ना आना चाहिए.

आयु सीमा-

स्टाफ कार ड्राइवर पद के लिए उम्मीवार की अधिकतम आयु 27 वर्ष होनी चाहिए. हालांकि आरक्षित वर्ग के उम्मीवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी.

कितना मिलेगा वेतन

स्टाफ कार ड्राइवर पद पर भर्ती होने के बाद उम्मीदवारों को हर महीने पे मैट्रिक्स में लेवल-2 (19900-63200) की सैलरी मिलेगी. ये भी पढ़ें

Tags: Government jobs, Jobs news, Minister of Jal Shakti