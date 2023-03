CRPF Constable Bharti: सीआरपीएफ में बनना चाहते हैं कॉन्स्टेबल, तो जान लें कितनी होनी चाहिए हाइट, चेस्ट और वजन

CRPF Constable Height Chest Weight, How to become Constable in CRPF: सेना और विभिन्न सुरक्षा बलों में नौकरी पाने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए सीआरपीएफ एक अच्छा विकल्प होता है. बड़ी संख्या में उम्मीदवार सीआरपीएफ भर्ती में शामिल होते हैं. ऐसे में हम आपको भर्ती से जुड़ी अलग अलग जानकारियां देते रहते हैं. इसी कड़ी में हम आज आपको बताएंगे कि सीआरपीएफ में कॉन्स्टेबल बनने के लिए कितनी हाइट, सीने की चौड़ाई और वजन होना चाहिए.

सीआरपीएफ ने हाल ही में जो कांस्टेबल के 9712 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. उसके अनुसार पुरुष उम्मीदवारों की हाइट 170 सेंटीमीटर एवं महिला उम्मीदवारों की 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए. विभिन्न वर्ग के उम्मीदवारों को इसमें छूट भी दी जाती है, जोकि निम्नलिखित है-

कैटेगरी पुरुषों के लिए महिलाओं के लिए एसटी वर्ग के लिए 162.5cm 150cm उत्तर पूर्वी राज्यों के एसटी वर्ग के लिए 157cm 147.5cm कट्टर लेफ्ट विंग से प्रभावित जिलों के एसटी वर्ग के लिए 160cm 147.5cm गढ़वाली, कुमाऊनी, डोगरा, मराठा एवं असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के उम्मीदवारों के लिए 165cm 155cm

सीने की चौड़ाई

सीआरपीएफ कांस्टेबल भर्ती के लिए निर्धारित शारीरिक मापदंड के तहत पुरुष उम्मीदवारों के सीने की चौड़ाई 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए. साथ ही इसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर का फूलाव होना चाहिए. चेस्ट में एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को 4 सेंटीमीटर की, जबकि गढ़वाली, कुमाऊनी, डोगरा, मराठा, असम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के लोगों को 2 सेंटीमीटर तक की छूट दी जाती है.

ये भी पढ़ें-

Bihar Board Inter Toppers 2023: किसी के पिता ऑटो चालक, तो किसी के किसान, पढ़ें बिहार बोर्ड टॉपर्स के सफलता की कहानियां

SDO Vs BDO: SDO और BDO में क्या होता है अंतर, कौन है अधिक पावरफुल? जानिए क्या है काम करने के तरीके

Tags: CRPF, Government jobs, Job