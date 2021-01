CSBC बिहार महिला कॉन्सटेबल PET एडमिट कार्ड csbc.bih.nic.in पर जारी

नई दिल्ली. सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ़ कॉन्स्टेबल्स (CSBC) बिहार ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर बिहार स्वाभिमान पुलिस बटालियन कांस्टेबल (Bihar Swabhiman Police Battalion Constable) की भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. CSBC महिला कॉन्स्टेबल पीईटी 2 फरवरी को आयोजित की जाएगी.जिन उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा क्लियर की, वे आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर अपना पीईटी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.-आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाएं.-मुखपृष्ठ पर, उस लिंक पर क्लिक करें जिसमें ‘Download your e-Admit Card for PET Examination of Bihar Swabhiman Police Battalion Constable.’ लिखा है.-नए वेबपेज पर, ‘download 01/ 2020 PET admit card.’ पर क्लिक करें.-अपना पंजीकरण आईडी / मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, सुरक्षा पिन और लॉगिन दर्ज करें.-एडमिट कार्ड डाउनलोड करें.जो उम्मीदवार एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, वे 28 और 29 जनवरी को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच सीएसबीसी कार्यालय, पटना से कॉपी एकत्र कर सकते हैं.ये भी पढ़ें-बिहार में महिला कांस्टेबल के 454 पदों को भरने के लिए भर्ती अभियान चलाया जा रहा है. इसकी लिखित परीक्षा 4 अक्टूबर को आयोजित की गई थी जिसके लिए 22 अक्टूबर को परिणाम घोषित किया गया था.