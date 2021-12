CSBC प्रोहिबिशन कॉन्सेटबल 2021 एग्जाम फरवरी में, डेट जारी, करें चेक

CSBC Prohibition Constable 2021: सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कॉन्स्टेबल (CSBC) बिहार ने प्रोहिबिशन कॉन्स्टेबल के पदों के लिए परीक्षा की तारीख जारी कर दी है. अधिसूचना के अनुसार, भर्ती परीक्षा 27 फरवरी 2022 को आयोजित होने वाली है. एडमिट कार्ड और परीक्षा की डिटेल आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जारी की जाएगी. कुल 365 कांस्टेबल की वैकेंसी को भरने के लिए भर्ती अभियान चलाया जा रहा है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 18 जनवरी 2022 तक आवेदन कर सकते हैं.

एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया

आयु सीमा: आवेदक की उम्र कम से कम 18 साल हो. अनारक्षित श्रेणी के आवेदकों की आयु 1 जनवरी, 2021 को 25 वर्ष से अधिक नहीं हो. बीसी / ओबीसी (पुरुष) के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा 27 साल और बीसी/ओबीसी (महिला) श्रेणी के लिए 28 साल है. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों की आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.

शैक्षिक योग्यता

आवेदक ने मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट (10 + 2) पूरा किया हो.

आवेदन शुल्क

अनारक्षित / बीसी / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों को 675 रुपये का शुल्क देना होगा, जबकि 180 रुपये एससी / एसटी / पीडब्ल्यूडी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए लागू है.

आवेदन ऐसे करें

-आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाएं.

-“Prohibition Dept.” पर क्लिक करें.

-अब “Online Application: Click here to Submit Application for the post of Prohibition Constable” पर क्लिक करें.

-खुद को पंजीकृत करें और आवेदन प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ें.

-दस्तावेज़ अपलोड करें, शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म जमा करें.

-एक प्रिंटआउट लें.

नोटिफिकेशन के लिए डायरेक्ट लिंक

अप्लाई करने के लिए डायरेक्ट लिंक

