DDA Patwari Result : डीडीए पटवारी भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी, यहां से डाउनलोड करें

नई दिल्ली. दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने पटवारी भर्ती 2020 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है. परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी अभ्यर्थी डीडीए की वेबसाइट dda.org.in पर जाकर मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं. डीडीए ने अपने नोटिस में कहा है कि फाइनल रिजल्ट में चयनित अभ्यर्थियों को जल्द ही ऑफर लेटर भेजे जाएंगे.किसी अभ्यर्थी को अपना पता बदलवाना हो तो उसे इसकी सूचना उप निदेशक को देनी होगी. उप निदेशक का पता है- उप निदेशक (पी) -IV, बी ब्लॉक, भूतल, विकास सदन, आईएनए, नई दिल्ली. डीडीए की पटवारी भर्ती परीक्षा कुल 44 पदों के लिए चल रही थी. इस भर्ती प्रक्रिया का स्टेज-1 एग्जाम नवंबर 2020 में हुआ था. जबकि स्टेज-II एग्जाम फरवरी 2021 में आयोजित किया गया था. वहीं, डॉक्यूमेंट वेरीफकेशन की प्रक्रिया 11 जुलाई 2021 को संपन्न हुई थी.- सबसे पहले डीडीए की आधिकारिक वेबसाइट dda.org.in पर जाएं- इसके बाद होम पेज पर जॉब्स सेक्शन में जाएं- यहां DIRECT RECRUITMENT 2020 पर क्लिक करें- अब यहां DIRECT RECRUITMENT 2020: MERIT WISE FINAL SELECT LIST FOR THE POST OF PATWARI लिंक पर क्लिक करें- एक पीडीएफ फाइल ओपन होगी- इसमें अपना नाम सर्च कर सकते हैंयहां क्लिक करके डायरेक्ट रिजल्ट डाउनलोड करें