DDC Delhi Group C Result 2021: दिल्‍ली डिस्‍ट्र‍िक कोर्ट (डीडीसी) ने ग्रुप सी प्रोसेस सर्वर रिक्तियों 2021 (Group C Process Server Vacancies 2021) का परिणाम जारी कर दिया है. डीडीसी दिल्ली ग्रुप सी भर्ती 2021 परीक्षा ( DDC Delhi Group C Recruitment 2021 Exam) में उपस्थित होने वाले उम्मीदवार डीडीसी की आधिकारिक वेबसाइट delhicourts.nic.in पर जाकर अपना रिजल्‍ट डाउनलोड कर सकते हैं.

परीक्षा 28 फरवरी 2021, 01 अगस्त 2021 और 08 अगस्त 2021 को दो फेज में आयोजित की गई थी. उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्‍टेप्‍स को फॉलो कर अपना रिजल्‍ट देख सकते हैं.

DDC Delhi Group C Result 2021: ऐसे चेक करें

1. आधिकारिक वेबसाइट DDC.i.e.delhicourts.nic.in पर जाएं.

2. Recruitment सेक्‍शन पर क्‍ल‍िक करें.

3. यहां आपको दिये गए लिंक ‘Result of Objective/MCQ test for the post of Peon/Orderly/Dak Peon, Chowkidar, Sweeper / Safai Karamchari (Post Code A-5)’ पर क्‍ल‍िक करना होगा.

4. उम्‍मीदवारों की सूची स्‍क्रीन पर आ जाएगी.

5. रिजल्‍ट (DDC Delhi Group C Result 2021) डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट लें.

इस भर्ती प्रक्र‍िया के जरिये ग्रुप सी के 417 पदों पर नियुक्‍त‍ियां हो रही हैं.

