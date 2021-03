Delhi Forest guard Answer Key : दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा की आंसर-की जारी, चेक करें

नई दिल्ली. दिल्ली सरकार के वन एवं वन्यजीव विभाग में फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा की आंसर-की जारी कर दी गई है. परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी आंसर-की देखकर अपने स्कोर का अनुमान लगा सकते हैं. आंसर-की के साथ प्रश्न पत्र और रिस्पांस सीट भी जारी कर दी गई है. अभ्यर्थियों को आंसर-की में दिए गए किसी प्रश्न के उत्तर पर आपत्ति हो तो 15 मार्च तक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं.फॉरेस्ट गार्ड पदों पर भर्ती के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का आयोजन 01 से 07 मार्च मार्च तक हुआ था. इस भर्ती प्रक्रिया के तहत फॉरेस्ट गार्ड के 211 पद भरे जाएंगे.-सबसे पहले दिल्ली के वन्यजीव विभाग की वेबसाइट http://forest.delhigovt.nic.in/ पर जाएं-इसके बाद होम पेज पर Click here to view Question Paper, Responses and Keys & Raising Objections, if any. The link shall be live till 15.03.2021 (Forest Guard Exam) लिंक मिलेगा-इस पर क्लिक करने पर एक पीडीएफ फाइल ओपन होगी, जिस पर लिंक लिया गया है-इस लिंक पर क्लिक करें, एक नया पेज ओपन होगा-नए पेज पर अपने लॉग-इन क्रेडेंशियल दर्ज करके सबमिट करें- अब अभ्यर्थी आंसर-की, प्रश्न पत्र और रिस्पांस शीट देख सकते हैं-इसे डाउनलोड और प्रिंट आउट निकाला जा सकता हैसीबीटी परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी. इसमें पुरुष अभ्यर्थियों को चार घंटे में 25 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों को 16 किलोमीटर पैदल चलना होगा. अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को 5,200 से 20,200 रुपये ( ग्रेड पे 2000 रुपये) का वेतनमान मिलेगा.