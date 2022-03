Delhi High Court JJA Admit Card 2022 : दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया इस भर्ती के स्किल टेस्ट का एडमिट कार्ड

Delhi High Court Admit Card 2022 : दिल्ली हाईकोर्ट ने जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट /रीस्टोरर (ग्रुप सी) पदों पर भर्ती के लिए होने वाले स्किल टेस्ट का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट /रीस्टोरर (ग्रुप सी) भर्ती की मुख्य परीक्षा में पास हुए हैं वे स्किल टेस्ट के लिए अपने एडमिट कार्ड दिल्ली हाईकोर्ट की वेबसाइट highcourtdelhi.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से जारी नोटिस के अनुसार, जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट /रीस्टोरर (ग्रुप सी) पदों पर भर्ती के लिए इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट का आयोजन 19 से 27 मार्च 2022 तक किया जाएगा.

ऐसे डाउनलोड करें JJA Admit Card

– सबसे पहले दिल्ली हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट highcourtdelhi.nic.in पर जाएं.

– अब पब्लिक नोटिस सेक्शन में ‘Download Admit Card for Stage-III, i.e. English Typing Test on Computer of Junior Judicial Assistant/ Restorer (Open) Examination-2020’ लिंक पर क्लिक करें

– अब एक पीडीएफ फाइल ओपन होगी

– इस पीडीएफ फाइल में एक लिंक मिलेगा

– इस लिंक पर क्लिक करने पर एक और पेज ओपन होगा

– यहां अपने अप्लीकेशन नंबर, जन्मतिथि, ईमेल आईडी एंटर करके लॉग इन करें

– अब एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा, इसे डाउनलोड करके प्रिंट कर लें

Tags: Admit Card, DELHI HIGH COURT, Jobs news