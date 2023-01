Delhi Police Constable Result 2020 : कांस्टेबल भर्ती की रिजर्व लिस्ट जारी, ऐसे चेक करें

Delhi Police Constable Result 2020 : दिल्ली पुलिस ने कांस्टेबल भर्ती में सेलेक्ट हुए उम्मीदवारों कर एक और लिस्ट जारी की है. यह रिजर्व लिस्ट उन उम्मीदवारों की है जिनका रिजल्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स आदि की जांच के कारण रुका हुआ था. दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती रिजल्ट रिजर्व लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट delhipolice.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. पीडीएफ फाइल में शॉर्टलिस्ट किए गए सभी उम्मीदवारों के रोल नंबर दिए गए हैं. उम्मीदवारों को वरीयता क्रम के अनुसार अलग से भी सूचित किया जाएगा.

कर्मचारी चयन आयोग ने दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव भर्ती के लिए अगस्त 2020 में नोटिफिकेशन जारी किया था. इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 1 अगस्त से 7 सितंबर 2020 तक ऑनलाइन हुई थी. इसके बाद लिखित परीक्षा 27 नवंबर 2020 से 14 दिसंबर 2020 तक हुई थी. इसमें पास हुए उम्मीदवारों ने 28 जून 2021 को फिजिकल टेस्ट दिया था. जिसका रिजल्ट 15 दिसंबर 2021 को जारी किया गया था. इस भर्ती के जरिए दिल्ली पुलिस में 5836 कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की भर्ती होनी थी.

SSC Delhi Police Constable 2020: ऐसे चेक करें कांस्टेबल भर्ती रिजल्ट

-सबसे पहले दिल्ली पुलिस की वेबसाइट delhipolice.gov.in पर जांए

-अब ‘Recruitment’ सेक्शन में विजिट करें

-अब ‘Recruitment of Constable (Exe.) Female -2020 in Delhi Police [Reserve Panel List Female]’ या ‘Recruitment of Constable (Exe.) Male -2020 in Delhi Police [Reserve Panel List Male]’ पर क्लिक करें

-अब एसएससी रिजर्व लिस्ट पीडीएफ डाउनलोड करें

-अब अपना रोल नंबर खोजें

