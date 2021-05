DSSC के इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 22 मई

नई दिल्ली. डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज (DSSC) की तरफ से ग्रेड C के विभिन्न पदों पर निकाली गई vacancy के लिए आवेदन का कल यानी शनिवार 22 मई 2021 की आखिरी दिन (Last Date) है. इसके बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.उल्लेखनीय है कि DSSC ने ग्रेड C के तहत लोअर डिवीसीनल क्लर्क (LDC), स्टेनोग्राफर (Stenographer), मोटर ड्राइवर (motor driver) कारपेंटर (Carpentar) और MCS के पदों पर नियुक्तियों के लिए आवेदन मांगे थे. इसके तहत कुल 83 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं. सेलेक्ट किए गए कैंडिडेट्स को तमिलनाडु (Tamilnadu) में तैनात किया जाएगा. इसमें स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के 4 पद, LDC के 10 पद, सिविलियन मोटर ड्राइवर के 7 पद, सुखानी और कारपेंटर का 1-1 पद और मल्टी टास्किंग फ़ोर्स के कुल 60 पद शामिल हैं.ये है जरूरी योग्यताएं:इन पदों पर भर्ती के लिए 10वीं या 12वीं पास होना जरूरी है. विभिन्न पदों के लिए विभाग ने शैक्षणिक योग्यता के विभिन्न मापदंड तय किये हैं. इसके अलावा स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए 18 से 27 साल और बाकी पदों के लिए 18 से 25 साल की आयु सीमा तय की है.इस बात का रखें खास ध्यान:इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन ही आवेदन करना है जिसकी आखिरी तारीख कल यानी शनिवार 22 मई है. इसके बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा. कैंडिडेट्स को अपने दस्तावेज निम्नलिखित पते पर भेजने होंगे:The CommandmentDefence Service Staff CollegeWellington (Nilgiris)- 643231Tamilnadu.