DSSSB Admit Card 2021: टीजीटी सहित इन भर्ती परीक्षाओं का एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

नई दिल्ली (DSSSB Admit Card 2021). दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी सहित 14 सितंबर तक होने वाली कई भर्ती परीक्षाओं का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. अभ्यर्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in से परीक्षा प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं. इन भर्ती परीक्षाओं का आयोजन 10 सितंबर 2021 से 14 सितंबर 2021 तक किया जाएगा.

टीजीटी मैथ्स (महिला) और टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर भर्ती परीक्षा का आयोजन 10 सितंबर 2021 को किया जाएगा.वहीं सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक्स और लेबोरेट्ररी असिस्टेंट लाइ डिटेक्शन भर्ती परीक्षा का आयोजन 13 सितंबर 2021 को किया जाएगा. इन भर्ती परीक्षाओं का आयोजन सीबीटी मोड में किया जाएगा.

DSSSB Admit Card 2021: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

-सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाएं.

-होम पेज पर दिए गए DOWNLOAD ADMIT CARD FOR ONLINE CBT EXAM SCHEDULED ON 10 TO 14 SEPT 2021 के लिंक पर क्लिक करें.

-अब रिजस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज कर लाग इन करें.

-एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा.

-उसे अब डाउनलोड करें.

इस डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

