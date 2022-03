DSSSB admit cards 2022: PRT और बाकी परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी

DSSSB admit cards 2022: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने 7 मार्च से 30 मार्च के बीच आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. उम्मीदवार इन परीक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र डीएसएसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपने लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे आवेदन संख्या और जन्म तिथि दर्ज करनी होगी.

पोस्ट कोड 42/21, 14/21, 26/21, 16/21, 24/21, 20/21, 21/21 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं. जिन पदों के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी उनमें सहायक शिक्षक (प्राथमिक), सहायक अभियंता, सुरक्षा पर्यवेक्षक, ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 1, जेई, प्रयोगशाला परिचारक और बढ़ई (अन्य के बीच) शामिल हैं. इस विज्ञापन में कई पद सहायक शिक्षक प्राथमिक (पीआरटी) के लिए हैं.

डीएसएसएसबी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के स्टेप्स

1. डीएसएसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट यानी dsssb.delhi.gov.in पर जाएं.

2. होम पेज पर e- Admit cards link for DSSSB examinations from 7th to 30th March for the postcode 42/21,14/21,26/21,16/21,24/21,20/21,21/21 लिंक पर क्लिक करें.

3. आपकी डिस्प्ले स्क्रीन में एक नया पेज खुलेगा.

4. अपने क्रेडेंशियल दर्ज करें और लॉगिन करें.

5. आपकी स्क्रीन पर एक डीएसएसएसबी प्रवेश पत्र प्रदर्शित होगा.

6. इसे डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए एक प्रिंट आउट लें.

Direct link to download DSSSB admit cards for March exams

