DSSSB Answer Key : सहायक प्राइमरी टीचर समेत इन भर्ती परीक्षाओं की आंसर की जारी, ऐसे डाउनलोड करें

DSSSB Answer Key : दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने प्राइमरी टीचर, जूनियर इंजीनियर, लैब अटेंडेंट और कारपेंटर भर्ती परीक्षाओं की आंसर की जारी कर दी है. इन भर्ती परीक्षाओं में शामिल अभ्यर्थी आंसर की डीएसएसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. प्राइमरी टीचर, जूनियर इंजीनियर, लैब अटेंडेंट और कारपेंटर भर्ती परीक्षाएं क्रमश: 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च, 25 मार्च, 26 मार्च, 27 मार्च, 29 मार्च, 30 मार्च हुई थीं. अभ्यर्थी आंसर की में दिए गए जवाब को गलत मानते हैं तो इन पर ऑब्जेक्शन 5 अप्रैल यानी आज से 9 अप्रैल 2022 तक दर्ज करा सकते हैं. इस भर्ती के तहत सहायक अध्यापकों के 554 रिक्त पदों पर भर्ती होनी है.

ऐसे चेक करें डीएसएसएसबी भर्ती परीक्षा की आंसर की

– सबसे पहले DSSSB की आधिकारिक वेबसाइट- dsssb.delhi.gov.in पर विजिट करें

– अब लिंक आंसर की के लिंक ‘OBJECTION MANAGEMENT LINK FOR COMPUTER BASED EXAMINATION FOR POST CODE 15/21,12/21,28/21,47/21,42/21 HELD IN MARCH 2022’ पर क्लिक करें

– अब एक नए पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा, जहां अपना अप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि एंटर करके सबमिट करें

– अब DSSSB Answer Key डाउनलोड करें

