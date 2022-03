DSSSB Answer Key 2022 : डीएसएसएसबी ने जारी की इन भर्ती परीक्षाओं की आंसर की

DSSSB Answer Key 2022 : दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने 8 मार्च से 20 मार्च तक हुई विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की आंसर की जारी कर दी है. इसके तहत असिस्टेंट इंजीनियर, सिक्योरिटी सुपरवाइजर, जूनियर इंजीनियर, फार्मासिस्ट होम्योपैथी और असिस्टेंट डायरेक्टर पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा हुई है. डीएसएसएसबी भर्ती परीक्षाओं की आंसर की डाउनलोड करने के लिए dsssb.gov.in पर विजिट करना है. डीएसएसएसबी की वेबसाइट पर आंसर की 24 मार्च से 28 मार्च 2022 तक उपलब्ध रहेगी. परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी आंसर की पर ऑब्जेक्शन 28 मार्च तक दर्ज करा सकते हैं.

रिपोर्ट के अनुसार डीएसएसएसबी असिस्टेंट प्राइमरी टीचर भर्ती 2022, लैब अटेंडेंट भर्ती, कारपेंटर सेकेंड क्लास भर्ती की आंसर की भी जल्द ही वेसाइट पर अपलोड की जाएगी. इन परीक्षाओं में शामिल उम्मीदवार डीएसएसएसबी की वेबसाइट पर नजर बनाए रखें.

ऐसे डाउनलोड करें डीएसएसएसबी भर्ती परीक्षा 2022 की आंसर की

– सबसे पहले डीएसएसएसबी की वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाएं

-अब अब ‘OBJECTION MANAGEMENT LINK FOR DSSSB ONLINE CBT EXAMS HELD FROM 8TH TO 20TH MARCH 2022 FOR POST CODE 14/21,26/21,16/21,24/21,20/21,21/21’ लिंक पर क्लिक करें

– अब अब अप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि डालें

– अब डीएसएसएसबी आंसर की डाउनलोड करें

