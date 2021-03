DSSSB JE Tier 2 Admit Card 2021: जूनियर इंजीनियर परीक्षा के एडमिट कार्ड यहां से सीधे करें डाउनलोड

नई दिल्ली. दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड (DSSSB) ने जूनियर इंजीनियर टियर-2 परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड डीएसएसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं. टियर-2 परीक्षा 19-20 मार्च को आयोजित की जाएगी. अभ्यर्थियों को परीक्षा देने जाते समय अपना एडमिट कार्ड पासपोर्ट साइज फोटो लगाकर ले जाना है.-सबसे पहले dsssb.delhi.gov.in पर विजिट करें-होम पेज पर DOWNLOAD ADMIT CARD FOR TIER II ONLINE EXAM ON 19 & 20 MAR 2021 FOR POST CODES 67/14, 48/15, 12/17, 06/19, 07/19, 13/19, 17/19, 11/17, 03/19, 04/19, 05/19 लिंक पर क्लिक करें- एक नया पेज ओपन होगा- इस पर अप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि एंटर करके लॉग-इन करें-अब एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा-अभ्यर्थी इसका प्रिंट आउट निकालने के साथ डाउनलोड करके सॉफ्ट कॉपी के रूप में भी रख सकते हैं-अभ्यर्थी अपने साथ रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो साथ लेकर जाएंअभ्यर्थी परीक्षा देने अपने साथ पेन/पेंसिल/पेंसिल बॉक्स आदि लेकर न जाएं, ये चीजें परीक्षा केंद्र पर दी जाएंगी-अभ्यर्थियों को कोरोना गाइड लाइन का पालन करना होगा-अभ्यर्थियों को ब्लूटूथ, माइक्रोफोन और हेल्थ बैंड जैसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं लेकर जाना है.-अभ्यर्थियों को ड्रेस कोड का भी पालन करना होगा- परीक्षा देने आधी बांह के हल्के रंग वाले हल्के कपड़े पहनकर जाना है-जूते पहनकर न जाएं, स्लीपर्स या सैंडल पहनें