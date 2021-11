DSSSB TGT Answer Key 2021 Released: DSSSB ने जारी किया TGT 2021 का Answer Key, इस Direct Link से करें डाउनलोड

DSSSB TGT Answer Key 2021 Released: दिल्ली अधीनस्थ सेवा बोर्ड (DSSSB) ने ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के पदों पर भर्ती के लिए आंसर की (DSSSB TGT Answer Key 2021) जारी कर दिया है. इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इस परीक्षा (DSSSB TGT Exam 2021) के लिए शामिल हुए हैं, वे DSSSB की आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाकर आंसर की (DSSSB TGT Answer Key 2021) डाउनलोड कर सकते हैं. TGT (गणित) परीक्षा 10, 11 और 13 सितंबर 2021 को आयोजित की गई थी जबकि TGT प्राकृतिक विज्ञान (महिला) 25 से 27 सितंबर 2021 तक आयोजित की गई थी.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://cdn.digialm.com//EForms/configured पर क्लिक करके भी आंसर की (DSSSB TGT Answer Key 2021) डाउनलोड कर सकते हैं. साथ ही नीचे दिए गए इन स्टेप्स को फॉलो करके भी आंसर की (DSSSB TGT Answer Key 2021) देख सकते हैं. आंसर की डाउनलोड करने की सुविधा 29 नवंबर 2021 से 3 दिसंबर 2021 तक उपलब्ध होगी. यह आंसर की (DSSSB TGT Answer Key 2021) फाइनल है और इस संबंध में आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा.

DSSSB TGT Answer Key 2021 ऐसे करें डाउनलोड

DSSSB की आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाएं.

उस लिंक पर क्लिक करें, जहां DISPLAY OF FINAL ANSWER KEY FOR ONLINE EXAMINATION FOR POST CODES 37/21 AND 36/21 लिखा हो.

एक नई विंडो खुल जाएगी.

अपना आवेदन संख्या, जन्म तिथि दर्ज करके लॉगिन करें.

DSSSB TGT Answer Key 2021 डाउनलोड करें और इसे भविष्य के संदर्भ के लिए सहेजें.

