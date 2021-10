DU Fourth Cut Off List 2021: जेएमसी कॉलेज ने जारी किए कट ऑफ, बीए ऑनर्स इंग्लिश समेत इन कोर्स की सीटें फुल

नई दिल्ली. DU Fourth Cut Off List 2021: दिल्ली विश्वविद्यालय ने चौथी कटऑफ लिस्ट (DU Fourth Cut Off List 2021) जारी करना शुरू कर दिया है. जिसके तहत विश्वविद्यालय के जेएमसी कॉलेज ने चौथी कटऑफ लिस्ट (DU Fourth Cut Off List 2021) अपने आधिकारिक पोर्टल पर अपलोड कर दी है. जिसके अनुसार जेएमसी कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन के लिए कटऑफ 97.5 है. वही बीकॉम के लिए यह 96.5 है. जबकि बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स की सीटें भर चुकी हैं.

इसके अलावा जेएमसी कॉलेज में हिंदी के लिए कटऑफ 63 रहा. बीए ऑनर्स इंग्लिश, मैथ और हिस्ट्री की सीटें पहले ही भरी जा चुकी हैं.

DU Fourth Cut Off List 2021: 3 कट ऑफ लिस्ट हो चुकी हैं जारी

गौरतलब है कि अब तक दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा 3 कट ऑफ लिस्ट जारी की जा चुकी हैं. इसी कड़ी में आज यानी 30 अक्टूबर को चौथी कटऑफ लिस्ट जारी की जा रही है. चौथी कटऑफ लिस्ट (DU Fourth Cut Off List 2021) के लिए जारी एडमिशन शेड्यूल के अनुसार 1 से 2 नवंबर तक इसके माध्यम से एडमिशन होंगे. जिसके लिए कॉलेज 5 नवंबर शाम 5:00 बजे तक एडमिशन को मंजूरी देंगे.

6 नवम्बर तक जमा करें फीस

एडमिशन फीस जमा करने की लास्ट डेट 6 नवंबर है. उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए की लास्ट डेट के बाद वे फीस नहीं भर सकेंगे. इससे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय ने 1, 5 और 16 अक्टूबर को क्रमशः पहली, दूसरी और तीसरी कटऑफ लिस्ट जारी की थी.

